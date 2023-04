Nuova squadra per Pogba: annuncio incredibile

L’annuncio è di quelli che non farebbero tanto piacere ai tifosi bianconeri: altra squadra per Paul Pogba, nuovo addio alla Juve del francese

La carriera del forte francese, Paul Pogba è davvero bizzarra se la si legge nelle pagine dedicate alle statistiche. Il classe ’93 è passato nel nel 2012 dal Manchester United alla Juventus, nel 2016 di nuovo dai bianconeri ai Red Devils ed ancora, nel 2022 ha ripreso l’aereo da Manchester per tornare a Torino. Sponda bianconera, si intende. Stavolta però, è successo qualcosa di inaspettato in casa Juve.

Il Pogba tornato allo ‘Juventus Stadium’, non è più quello che la società ed i tifosi bianconeri ricordavano di aver visto per quattro anni a livelli altissimi, tra il 2012 ed il 2016. Erano 178 le sue presenze in bianconero prima di tornare nella scorsa estate, ed ora pensate, sono aumentate soltanto a 184. Tre spezzoni di partita in Serie A e solo due in Europa League, più qualche minuto in Coppa Italia. Il francese ha solo lottato tra infortuni e bisogno di ritrovare la forma, almeno fino a fine aprile.

Inter, il dente è avvelenato: ecco cosa è successo

Diciamo che se dovesse trovare la sua miglior condizione, Pogba aiuterebbe la sua squadra, praticamente solo all’ultimo mese di campionato. Un po’ poco per l’ingaggio che percepisce. E tra l’altro, non sembrerebbe che il trentenne sia così vicino al rientro, avendo giocato solo 12 minuti nell’ultima uscita di Coppa Italia. Insomma, che la Juve possa ipotizzare una cessione, non sembrerebbe ormai cosa strana.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto poche ore fa ai microfoni di TVPLAY_CMIT. E proprio dirigente d’azienda italiano, è tornato sul tema dei calciatori che hanno reso meno in bianconero, nella stagione in corso. Secondo l’ex numero uno della società bianconera, si potrebbe pensare anche di cedere Angel Di Maria che non sarebbe più in grado di farsi trovare pronto per un’intera stagione. Noie fisiche, per un calciatore che però è nato nel 1988 e qualche presenza in più rispetto a Pogba, l’ha portata a casa.

Ed infatti, secondo Cobolli Gigli, bisognerebbe dire addio anche al nativo di Lagny-sur-Marne. Si dovrebbe quindi, fare a meno: “di Pogba, che si è rivelato un investimento sbagliato”. Così dice lui e probabilmente così la pensa ormai gran parte della tifoseria juventina. L’altro calciatore di cui si potrebbe fare a meno secondo l’ex presidente, verrà probabilmente lasciato partire dai bianconeri ed è Paredes.