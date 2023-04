Simeone è pazzo di lui: che ‘scippo’ a Mourinho

Simeone è rimasto semplicemente incantato dalle prestazioni del calciatore della Roma tanto che vorrebbe averlo nella sua squadra a partire dalla prossima stagione

Simeone è pronto a chiedere alla dirigenza dei ‘Colchoneros’ di puntare fortemente su di lui per rinforzare il reparto arretrato dell’Atletico Madrid Le sue ottime prove, specialmente negli ultimi anni, non sono affatto passate inosservate agli occhi della dirigenza spagnola. La stessa che è pronta ad accontentare le richieste del suo allenatore in vista del prossimo campionato. Tremano, inevitabilmente, sia i sostenitori giallorossi che il manager José Mourinho.

A quanto pare, a questo punto, il rischio di poter perdere il calciatore è molto alto. Gli spagnoli non vogliono sentire altre scuse e sono pronti a presentare una offerta a dir poco irrinunciabile pur di averlo a disposizione per la fine di questa stagione. Non si tratterebbe affatto della prima volta che il calciatore in questione riceva interessi del genere, ma in questo caso pare proprio che facciano sul serio: tanto da anticipare la concorrenza.

L’Atletico Madrid pronta allo ‘scippo’ in casa Roma: Mou gelato

La Liga segue, a quanto pare, con molto interesse il campionato di Serie A. Non si tratterebbe affatto della prima volta che calciatori che hanno militato nel nostro torneo poi siano andati a finire in Spagna per continuare la loro carriera. Questa volta è ancora l’Atletico Madrid che ci prova seriamente con un altro calciatore. La dirigenza è pronta a bussare alla porta dei Friedkin per chiedere informazioni su una delle pedine fondamentali dello ‘Special One’.

Stiamo parlando di Roger Ibanez che, negli ultimi anni. è migliorato diventando una dei calciatori di fiducia da parte del suo allenatore. Il centrale della nazionale brasiliana ha un altissimo prezzo visto che la società lo valuta almeno 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe seriamente ‘gonfiarsi’ alla fine di questa stagione. I giallorossi potrebbero anche pensare di cederlo, a patto che non arrivi una offerta a dir poco irrinunciabile per lui.

Il ‘Cholo’ stravede per il difensore ed è pronto ad affidargli le chiavi della difesa pur di averlo a disposizione. Non è da escludere che possa prendere il posto di una delle colonne del club come Stefan Savic (tra l’altro, guarda caso, vecchia conoscenza del campionato italiano visto che è un ex Fiorentina). Nel frattempo i sostenitori della ‘Magica’ tremano all’idea di poter perdere il classe ’98.