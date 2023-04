Sky, cambiamento epocale per la pay-tv: deciso l’addio

Sky rappresenta un riferimento per chi vive e vede il calcio in tv. Dall’Inghilterra arriva una novità che cambierà il futuro della piattaforma

La pay-tv di Comcast Production aveva chiuso il bilancio 2021 con un rosso importante, ben 719 milioni. Anche il 2022 dovrebbe aver portato delle perdite “importanti”, Sky Italia comuqnue nel 2021 ha prodotto ricavi pari a 2,613 miliardi di euro nel 2021, -9,5% rispetto al 2020. Secondo calcioefinanza.com, si tratta di una diminuzione accettabile, considerando quanto Sky fosse una sorta di monopolista prima che Dazn prendesse in mano la serie A.

Ora il colosso delle TLC sembra puntare su un cambio strutturale, una decisione che modificherebbe il modo di arrivare a casa degli utenti, puntando un mercato che fino ad ora Sky non riteneva prioritario.

Sky Regno Unito: arriva la rivoluzione

Sky e Dazn, fino al 2024, per i diritti tv della serie A pagheranno ai 20 club della serie A circa 939 milioni a stagione, una somma che difficilmente Via Rosellini riuscirà a spuntare nel triennio 2024-2027. I partecipanti al bando infatti sembrano intenzionati ad offrire una somma più bassa. I presidenti lo sanno, come mostra il tentativo effettuato a inizio 2023.

Con Claudio Lotito in prima linea, presidente della Lazio e membro della Commissione Bilancio a Palazzo Madama, la Lega Calcio ha provato ad inserire un emendamento nel decreto ‘Milleproroghe”. L’atto normativo mirava a prolungare, in modo unilaterale, di altri due anni l’attuale accordo con Dazn e Sky.

Passato alla Camera dei Deputati, l’emendamento che voleva mantenere la somma percepita attualmente, è stato bocciato in Senato. Ora la mossa l’ha fatta Sky, partendo da Londra ma con l’idea di arrivare anche in Italia.

Sky Uk ha deciso: addio al satellite

Come scrive Milano Finanza, Sky Regno Unito avrebbe deciso di abbandonare il satellite, decidendo di investire pesantemente su IP, ovvero sulla rete. Nell’immaginario collettivo dei tifosi italiani, Sky viene rappresentata dall’iconica parabola, potrebbe non essere così a breve. Il foglio economico rivela come su Linkedin, a soli 18 mesi dal lancio di SkyGlass e a sei mesi da quello di SkyStream, un gruppo di ingegneri del network abbia svelato la prossima mossa.

I futuri clienti Sky si vedranno recapitare un offerto per lo streaming, ovvero servizi su internet e non sul satellite. Il piano di investimenti sulla rete necessiterà del tempo, la sensazione però è che anche Sky Italia e Sky Germania saranno interessate da questa scelta. Giova ricordare come Sky Italia a breve annuncerà l’esclusiva Champions per la stagione 2024-2025. Sky, come già scritto, sarà tra i partecipanti al bando per i diritti tv della serie A per il triennio 2024-2027. Lo farà per il satellite e internet, non per il digitale terrestre.