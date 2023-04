Accordo raggiunto: l’Inter ha piazzato il primo colpo

L’Inter è pronta già a scatenarsi: apparecchiato il primo colpo per la stagione 2023/24, arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi nerazzurri

La finale di Coppa Italia verrà disputata dall’Inter che, dopo l’1-1 all’Allianz Stadium, a Milano si è imposta grazie al gol di Dimarco eliminando di fatto la Juventus dalla competizione.

Un ennesimo obiettivo centrato, dopo quello storico in Champions League che porterà i nerazzurri a sfidare il Milan per l’accesso alla finale contro una tra Real Madrid e City. Parlando sempre di campo, sarà poi fondamentale centrare l’ingresso ai prossimi gironi di Champions: la corsa al quarto posto non è mai stata tanto agguerrita. Dal campo al calciomercato il passo è breve e l’Inter sembrerebbe si stia già dando da fare per candidarsi ad assoluta protagonista della prossima estate. Le lacune presenti nella rosa di Inzaghi sono ormai chiare da tempo ed è per questo motivo che sottotraccia Marotta e Ausilio stanno selezionando le migliori mosse sia in termini di entrate che di uscite.

Uno dei nodi spinosi riguarderà inevitabilmente la difesa. Skriniar è già virtualmente a Parigi, visto anche l’operazione a cui è stato sottoposto. A zero potrebbe partire pure de Vrij mentre per Bastoni il discorso rinnovo – vista la scadenza nel 2024 – lascia aperta ancora ogni porta possibile. Se a centrocampo molto dipenderà dall’eventuale cessione di uno tra Brozovic e Barella – probabile il primo – in attacco è ancora tutto in divenire. Perchè è vero che Lukaku sembra, in ritardo, essersi ‘svegliato’ così come è vero che Dzeko potrebbe prolungare e rimanere a Milano. Chi partirà sicuramente di fronte alla giusta proposta sarà invece Correa.

Colpaccio annunciato: all’Inter in estate

Ed è proprio in attacco che Beppe Marotta sembra aver concluso il primissimo acquisto per l’estate 2023. Un profilo di assoluto livello e prospettiva che in diverse occasioni è stato accostato alla Serie A.

Secondo quanto viene riportato su Twitter dal giornalista sportivo Tomas Taecke, l’Inter avrebbe ormai raggiunto l’accordo con il Club Brugge per uno dei gioielli protagonista negli ultimi mesi con la casacca del club belga. Si tratta di Tajon Buchanan, ala destra canadese classe 1999. Già accostato pure al Milan nelle settimane successive al Mondiale in Qatar dove si è messo in mostra, il 24enne ha quest’anno collezionato 30 presenze con 1 rete e ben 6 assist vincenti all’attivo. Taecke sostiene come Inter e Club Brugge avrebbero raggiunto un’intesa verbale che verrà messa nera su bianco durante l’estate. “Se tutto va secondo i piani” – si legge – “il club belga incasserà circa 15 milioni di euro“.

Un affare che, di fatto, porterebbe a Simone Inzaghi, o chi potrebbe rimpiazzarlo in vista della prossima stagione, un talento cristallino che potrebbe venire schierato quasi indifferentemente sia sulla fascia mancina che su quella di destra, in attacco. Buchanan è attualmente infortunato ma le prestazioni accumulate da mesi a questa parte sembrano proprio aver convinto Marotta a puntare su di lui, con un investimento non poi tanto proibitivo in termini di uscite di liquidi.