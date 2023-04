Addio Allegri, la Juve ha deciso: chi arriva al suo posto

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Massimiliano Allegri non più sulla panchina della Juve: chi prenderà il suo posto?

La sconfitta in Coppa Italia e la conseguente eliminazione sembra aver lasciato pesanti strascichi nell’ambiente juventino. La Coppa nazionale era senz’altro uno degli obiettivi di questa stagione estremamente travagliata per i colori bianconeri, anche per tutto ciò che sta accadendo nelle aule di tribunale. Al di là delle attese sentenze sportive su plusvalenze e manovra stipendi, la Juve continua a faticare enormemente sul campo, come si è visto chiaramente mercoledì sera a San Siro.

All’Inter è bastato il minimo sforzo per regolare gli ospiti (1-0, gol di Federico Dimarco) e approdare in finale di Coppa Italia, dove se la vedrà con la Fiorentina (che ha eliminato la Cremonese). La prestazione della Juventus è stata davvero povera di contenuti, per non dire pessima: proprio questo aspetto fa infuriare i tifosi bianconeri, che sono tornati a chiedere la testa di Allegri sui social.

Tuttavia, almeno stando a quanto trapela in queste ore, sembra che anche all’interno della società stia emergendo più di qualche malumore nei confronti del tecnico livornese. La Juve ha già provveduto a sgombrare il campo da ogni dubbio, ribadendo che Allegri rimarrà sulla panchina della Signora anche in futuro. Tuttavia molto dipenderà dall’Europa League – la Juve giocherà a maggio la semifinale con il Siviglia – e dal piazzamento in campionato, fatte salve le possibili penalizzazioni.

Allegri potrebbe lasciare la Juve: c’è già il sostituto

L’impressione è che un finale di stagione negativo possa far traballare seriamente la panchina del tecnico toscano: sul web sono già cominciati a circolare diversi possibili sostituti per la prossima stagione, tra cui quello di Antonio Conte, recentemente esonerato dal Tottenham. Allegri, dal canto suo, ha ancora due anni di contratto con la Juve: considerando il suo lauto stipendio (7 milioni di euro più bonus) e le difficoltà finanziarie dei bianconeri sono in molti a ritenere che un suo esonero non sia sostenibile sul piano economico.

Tuttavia la Juve ragiona comunque sul futuro e il cambio in panchina è solo questione di tempo. Se non avverrà la prossima estate potrebbe verificarsi comunque il prossimo anno. I bianconeri stanno già sondando qualche nome che potrebbe riaccendere gli entusiasmi di una tifoseria delusa e arrabbiata.

Tra questi c’è Igor Tudor, attuale tecnico del Marsiglia, che è stato già secondo di Andrea Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021. Tudor ha lasciato un ottimo ricordo a Verona ed è attualmente secondo in Ligue 1, a otto punti di distanza dalla corazzata Paris Saint-Germain. I tifosi vedono di buon occhio il suo arrivo: sarà davvero lui a sostituire Allegri?