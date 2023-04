Addio Spezia, Nzola è il colpo Champions: che affare in Serie A

Una delle più grandi sorprese di questa Serie A è sicuramente M’Bala Nzola, protagonista di una grande stagione con la maglia dello Spezia

L’attaccante angolano classe 1996 sta disputando una stagione strepitosa, con lo Spezia che si aggrappa ai suoi goal per centrare la permanenza nella massima serie.

In 28 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, sono 15 le reti realizzate e tre gli assist forniti per M’Bala Nzola. Questi numeri stanno portando il club ligure a lottare fino all’ultimo per la salvezza, visto che si trova al diciassettesimo posto in classifica a più uno dal Verona terzultimo. La grande stagione disputata dall’attaccante non è passata inosservata, tanto che un top club del nostro campionato pare intenzionata a fare sul serio.

Stagione super, Nzola pronto al salto: la Lazio ci pensa

Come detto, vista la grande stagione disputata, M’Bala Nzola potrebbe lasciare lo Spezia al termine della stagione, con un top club pronto a fare sul serio. Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Lazio ha messo l’attaccante angolano nel proprio mirino. Maurizio Sarri è alla disperata ricerca di un vice Immobile e, nonostante le grandi prove fornite da Felipe Anderson nella posizione di falso nueve, sembra cercare un vero e proprio numero nove.

La prima scelta del tecnico toscano resta Pinamonti, ma le richieste esose del Sassuolo (20 milioni) possono frenare la trattativa. Proprio per questo motivo, i biancocelesti si sono mossi per cercare di arrivare al classe 1996, con lo Spezia che per lasciarlo partire chiede una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Soprattutto in caso di retrocessione, per il club ligure sarebbe praticamente impossibile trattenere il calciatore. Altro fattore importante è il contratto in scadenza nel 2024 del ragazzo, che porta lo Spezia a non poter chiedere cifre troppo alte.

Il calciatore è molto attratto dall’idea di approdare in biancoceleste, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Si tratterebbe di un grande colpo per Sarri che, oltre a Ciro Immobile, si ritroverebbe in rosa un calciatore dalla grande vena realizzativa. La Lazio è pronta a fare sul serio, per cercare di regalare al proprio allenatore l’attaccante tanto desiderato. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Nzola pronto a salutare lo Spezia dopo quasi tre anni dal suo arrivo. Maurizio Sarri è pronto ad accogliere il nuovo bomber a braccia aperte.