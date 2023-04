Balotelli da capogiro: il risveglio in Svizzera fa discutere

È un risveglio che fa discutere quello immortalato da Mario Balotelli: haters scatenati per l’ultima uscita dell’attaccante

Torna a far parlare di sé Mario Balotelli, ospite nei giorni scorsi del celebre podcast Muschio Selvaggio, dove con il conduttore Fedez ha ripercorso gran parte della sua carriera, svelando diversi succosi aneddoti e retroscena. Dal famosissimo colpo di tacco mancato, con conseguente sostituzione immediata da parte di Mancini, al calcione rifilato da Totti nella finale di Coppa Italia, il classe ’90 si è raccontato a cuore aperto e senza filtri. Un classico per Balotelli, personaggio da sempre tanto, forse troppo discusso, che probabilmente non è mai riuscito a sfruttare sul campo di gioco tutto il proprio enorme talento.

Un talento che oggi l’ex Inter e Milan mette a disposizione del Sion, club del massimo campionato svizzero con cui finora l’attaccante ha messo a segno 6 gol in 17 presenze totali. Dunque non proprio una stagione indimenticabile quella dell’italo-ghanese, che proprio in queste settimane sta facendo i conti con un problema fisico che gli ha fatto saltare gli ultimi due match della Super League. È ora concentrato appieno nel recupero Balotelli, che in queste ultime ore sta però facendo discutere per un particolare risveglio pubblicato sui social.

Mario Balotelli e la storia a sorpresa che fa discutere: “State zitti”

Dopo la positiva avventura in Turchia, all’Adana Demirspor di Montella, in estate Mario Balotelli ha deciso di sposare il progetto del Sion, club svizzero ad oggi autore di una stagione decisamente negativa, come testimonia l’attuale penultimo posto in classifica. Ai biancorossi per non retrocedere servirà anche tutto l’apporto di Super Mario, ora impegnato con il recupero dall’ultimo infortunio rimediato.

Un recupero nel quale Balotelli si sta dilettando anche particolarmente nell’utilizzo dei social network, visti i diversi Q&A pubblicati nelle storie Instagram. Nelle ultime ore non sono però le risposte fornite dal classe ’90 a far discutere, bensì un video nel quale viene ripresa la meravigliosa veduta che si può ammirare dalla sua bellissima villa di Losanna con tanto di piscina.

Il panorama è quello che attornia il bellissimo e suggestivo lago Legano, a circa un’ora di macchina dalla sede del Sion FC. Una storia nella quale Balotelli ha inserito anche un’emoji che fa il gesto del silenzio, e che anche per questo ha fatto discutere non poco. A ciò si aggiunge anche la critica di un presunto eccesso di ostentazione in primis da parte degli haters dell’attaccante, fiondatisi senza ombra di dubbio in massa nei suoi DM.