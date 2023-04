Cr7, altra rottura: lei se ne va

Da un po’ di tempo corrono voci su una possibile separazione tra Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez: annuncio della modella

Cristiano Ronaldo attira sempre su di sé la luce dei riflettori. Nonostante abbia detto addio al calcio che conta nei mesi scorsi, CR7 rimane una vera e propria superstar e non è neanche da escludere che in futuro possa tornare a mettere in mostra le sue doti da fuoriclasse assoluto. Il portoghese avrebbe voluto giocare ancora nella massima competizione europea, ma ha dovuto fare i conti con la sua carta d’identità.

Lo scorso 5 febbraio, infatti, ha compiuto ben 38 anni (classe 1985). Il dettaglio in questione, per forza di cose, è diventato un ostacolo non da poco alla carriera del fenomeno lusitano. D’altronde, il tempo passa per chiunque inesorabilmente, una legge non scritta alla quale nessuno può opporsi. Il potente agente di Ronaldo, Jorge Mendes, ha provato ad intavolare delle operazioni con diversi club, sondando il terreno anche in Serie A. Si era parlato di scambi con Victor Osimhen e Rafael Leao, ma Napoli e Milan hanno preferito non approfondire restando concentrati su altri fronti. Di conseguenza, Ronaldo ha proseguito il proprio percorso al Manchester United, non proprio con grande entusiasmo.

Non a caso, nel giro di qualche mese si è giunti alla rescissione consensuale del contratto. Dopodiché CR7 si è deciso a sposare la causa dell’Al-Nassr (club che milita nella Saudi Pro League), complice un’offerta economica a dir poco faraonica. Stipendio da 200 milioni di euro netti a stagione, con accordo biennale. Cifre a cui è praticamente impossibile dire di no, anche per uno come Ronaldo che ha guadagnato tantissimo nel corso della sua carriera. Le cose, però, non stanno affatto andando nel migliore dei modi, anzi. L’Al-Nassr, in particolare, è stato eliminato dalla Supercoppa Araba e dalla King’s Cup. Non è tutto, perché la compagine saudita ha pure perso il primo posto in campionato e il tecnico Rudi Garcia è stato esonerato. Insomma, situazione tutt’altro che semplice per Ronaldo, il quale sembra stia vivendo un momento complicato anche con la moglie Georgina Rodriguez.

Ronaldo e la crisi con Georgina Rodriguez: c’è l’annuncio della modella

Entrando più nello specifico della vicenda, si dice da un po’ di tempo che il campione di Madeira non sia più felice accanto alla modella nata a Buenos Aires nel 1994. Stando alle indiscrezione che sono circolate nelle ultime settimane, il lato più arrogante ed egocentrico della Rodriguez avrebbe preso il sopravvento, a maggior ragione dopo l’uscita della seconda stagione della serie Netflix ‘Soy Georgina‘, a lei dedicata.

I due innamorati si sarebbero resi protagonisti di accese liti e pare siano sul punto di separarsi (nonostante i sette anni d’amore e i figli che li legano), anche perché Georgina non piacerebbe affatto alla suocera. Ma l’influencer 29enne ha smentito tutto sui social network. In una delle sue storie su Instagram ha scritto: “L’invidioso inventa la voce, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede“, citazione della nota canzone di Romeo Santos ‘Si yo muero’. Chiaro riferimento alle indiscrezioni sulla presunta crisi di coppia. Insomma, Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno ancora insieme. Il gossip su di loro, però, non si placa.