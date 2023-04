È stato offerto al Milan: il nuovo attaccante arriva dall’Arsenal

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione: il nome più caldo arriva dall’Arsenal, tifosi a bocca aperta

Non è un mistero il fatto che Paolo Maldini e Ricky Massara siano alla ricerca di un giocatore giovane ma già affidabile e in grado di aumentare la qualità della squadra.

La stagione è agli sgoccioli e per il Milan è il momento di iniziare a programmare il prossimo anno. Nonostante Pioli e i giocatori siano totalmente concentrati sul campo, la dirigenza è infatti al lavoro per disegnare la rosa ufficiale del 2023/24 e la priorità è quella di ingaggiare almeno un nuovo attaccante.

Infatti per motivi diversi sia Origi che Ibrahimovic non sono riusciti a sostituire al meglio un Giroud che, nonostante i 36 anni, è ancora oggi un pilastro della squadra. Tuttavia già da diverse stagioni Maldini e Massara sono alla ricerca di un esterno destro di qualità e per questo motivo il primo acquisto potrebbe avvenire in quel ruolo. L’obiettivo numero uno arriva dall’Arsenal: ecco di chi si tratta.

Un’occasione da non lasciarsi scappar via: il Milan pronto ad affondare il colpo

I ricavi della grande Champions League disputata fino a questo momento dai rossoneri hanno portato nelle tasche della società soldi importanti da reinvestire nel prossimo mercato. Nonostante ciò al Milan gli si sta presentando davanti un’occasione talmente vantaggiosa dal punto di vista economico che potrebbe cambiare i piani della dirigenza. In quest’ottica si inserisce il nome di Reiss Nelson, attaccante esterno classe ’99 in scadenza di contratto con i Gunners. Giocatore dotato di grande tecnica e velocità, il 23enne nato a Londra è un profilo che stuzzica molto anche i palati della tifoseria.

Sebbene sia uno dei talenti più importanti dell’Academy, l’Arsenal non sembra mai aver puntato su di lui più di tanto. Dopo i prestiti prima in Germania all’Hoffenheim e poi in Olanda al Feyenoord, la dirigenza inglese ha deciso di riportarlo alla base in questa stagione ma con scarsi risultati. Il tecnico Mikel Arteta lo ha schierato infatti per poco più di 500 minuti in tutte le competizioni, e nonostante ciò Nelson ha messo a referto un discreto bottino di 3 gol e 3 assist. Le trattative per il rinnovo non stanno andando in porto e per questo motivo il giocatore è sempre più vicino a lasciare a parametro zero al termine della stagione.

Gli agenti si stanno guardando intorno e il Milan è una delle destinazione più gradite. Allo stesso tempo anche i rossoneri sarebbero pronti a prendere la palla al balzo: l’idea infatti di assicurarsi un giovane talento a queste condizioni stuzzica e non poco. La trattativa è solamente all’inizio ma il primo regalo per Pioli e i tifosi potrebbe essere proprio lui.