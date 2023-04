Inter, arriva la cessione: lo annunciano in diretta tv

L’Inter prepara un finale di stagione incandescente in campo con le coppe nel mirino, oltre ad un piazzamento Champions da trovare in campionato. Poi ci sarà modo e tempo per tornare a parlare di quello che sarà il futuro della società

Tra campo, mercato e futuro societario la situazione di casa Inter resta particolarmente articolata. I nerazzurri di Inzaghi puntano a chiudere al meglio tra Coppa Italia e Champions League, senza dimenticare un campionato in cui raddrizzare il tiro per arrivare tra le prime quattro.

Una qualificazione alla prossima Champions League resta un passaggio fondamentale per le casse di un club che deve fare attentamente i propri conti. Al contempo, dal punto di vista societario qualcosa si muove lentamente. Le speculazioni intorno al destino di Zhang e soci continuano a rappresentare motivo di grande interesse per i tifosi. A tal proposito ha approfondito la questione Andrea Zanon, Imprenditore Italo americano fondatore di Empower Capital, che ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in diretta Twitch su TvPlay confermando come anche il fondo del Bahrein abbia espresso un interesse, e non è la prima volta in Italia dopo il tentativo fallito per il Milan. “Non è chiara la posizione di Investcorp, che sta facendo raccolto per questi circa 650 milioni, ma sembra che la cosa non sia andata a buon fine”, ammette Zanon che poi sottolinea anche come l’Inter fatturi la metà del Barcellona, del PSG, del City: numeri che gli investitori guardano.

Calciomercato, il futuro dell’Inter da definire: l’annuncio di Andrea Zanon

In diversi si stanno interessando, compreso Pif, come ammesso da Zanon che poi aggiunge: “Anche Radrizzani, per quanto il Leeds non naviga in buone acque e se il Leeds retrocede blocca un po’ tutto. Un’acquisizione italiana di Radrizzani dovrebbe essere in contemporanea con una cessione”.

L’imprenditore sottolinea anche come al di là degli asset interessanti per americani e arabi, non ci sarà una definizione a breve delle cose. Anzi nel caso specifico interista: “Sull’Inter poi credo che ci sarà un’accelerata in autunno. Con questo scenario non vedo scossoni, in autunno invece vedo la possibilità succeda qualcosa, anche con più di un protagonista oltre al Bahrein”.

Prima di tutto quindi l’Inter dovrà andare a completare la propria stagione, provando ad ottenere i migliori risultati possibili sia per il raggiungimento degli obiettivi, che per l’appeal e l’utile da creare intorno ad un club che poi nel prossimo futuro potrebbe anche cambiare volto.