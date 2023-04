La giacca si apre: Samira, che scollatura

La giacca completamente aperta di Samira ha fatto strage di cuori tra i suoi seguaci. Il pubblico non poteva che apprezzare una veste simile

In altri articoli si era già parlato di Samira Lui. Il suo successo dato dal suo fisico, da una personalità solare e soprattutto da una fama già pregressa a livello professionale da ben prima dell’avvento dei social. Stando alla sua biografia lei è sempre stata immersa dentro al mondo dello spettacolo. E fin dagli albori i principali studi televisivi hanno avuto occhi solo e soltanto per lei. Così come tutti gli spettatori, di conseguenza. A dimostrarlo sono i numeri.

Nel suo profilo di Instagram lei riesce a vantare una folla di 146.000 persone che la seguono. Un numero incredibilmente alto, considerando l’inflazione del settore della moda e della bellezza. Avere così tanto seguito non è mai facile per nessuno. Per lei però sembra essere stato un gioco da ragazzi. Infatti grazie alle partecipazioni televisive a cui si è prestata ha guadagnato fama e consensi. Due costanti fondamentali per poter proseguire al giorno d’oggi.

La bella showgirl di recente è stata inoltre protagonista di una polemica piuttosto accesa. Si tratta infatti di un episodio accaduto durante Miss Italia. Dopo il risultato uscito la ragazza ha dichiarato di essersi sentita discriminata. Il conduttore, a quanto sostiene, l’ha introdotta e presentata come “proveniente dal Senegal”. In realtà lei è nata in Friuli, dunque la precisazione in questione potrebbe non essere apprezzata dalla diretta interessata per questo motivo.

Ma ormai si può dire sia acqua passata. Le priorità sono state ristabilite. Oggi sono le foto che pubblica sui social a costituire la sua ragione di vita. E visti i risultati che ottiene in termini di visibilità non è difficile crederci.

Samira Lui protagonista: giacca stupenda

La giacca incredibile di Samira Lui nella foto sottostante è un qualcosa di clamoroso. Un dettaglio del genere che ha messo d’accordo due categorie senza ombra di dubbio agli antipodi: appassionati e appassionate di moda e fan che la seguono per via del suo aspetto fisico. Ambedue le fazioni sono state rese contente da questo particolare.

La giacca in denim è quasi totalmente aperta, il che permette di apprezzare il suo sensazionale lato A bello così com’è. Senza effetti e senza modifiche visive. In futuro chiunque spera di poter vedere ancora una volta uno scatto simile, possibilmente anche più provocante.