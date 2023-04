Mangia accusato di molestie, arriva la sentenza definitiva

Devis Mangia accusato di molestie e di adescamento, adesso la sentenza arriva e fa chiarezza su quanto accaduto e sulla posizione dell’ex commissario tecnico della Nazionale di calcio di Malta. Andiamo a ricostruire quanto accaduto.

Iniziata con il vento in poppa la sua carriera nel grande calcio, con il Palermo prima e con la Nazionale Under 21 poi, Devis Mangia da tecnico non ha avuto molta fortuna in Italia. Non sono state, infatti, particolarmente ricche di soddisfazioni le sue esperienza allo Spezia, al Bari ed all’Ascoli, al punto da indurlo ad emigrare. Prima in Romania, dove ha allenato la U Craiova, e poi a Malta, nel ruolo di commissario tecnico. E qui le cose sono andate decisamente meglio, prima però della sospensione per delle accuse di molestia e di adescamento. Adesso arriva la sentenza che spiega la realtà dei fatti.

Molestie e adescamenti, la verità su Mangia

Nel novembre scorso Devis Mangia si era dimesso dal suo ruolo di Commissario Tecnico per delle accuse di molestie sessuali contro i suoi giocatori. L’allenatore ha, ovviamente, prontamente sostenuto la propria innocenza, ma si è sollevato, come è normale che sia, un enorme polverone mediatico attorno al suo nome. Inevitabili, in tal senso, le polemiche e le preoccupazioni, ma sulla vicenda adesso finalmente è stata fatta chiarezza in via definitiva.

Era stato allontanato dal suo ruolo già nel settembre del 2022, dopo che due calciatori gli avevano mosso queste accuse e due mesi dopo si è dimesso, pur confessandosi a più riprese innocente. A fare chiarezza ci ha pensato il Safeguarding Board della Federazione Calcio Maltese, che ha appurato che non c’è stata alcuna molesta ed alcun adescamento. Nonostante ciò, però, sono state ravvisate da parte della Federcalcio maltese delle “condotte improprie” sulle quali il tecnico dovrà “riflettere”. E’ tenuto, infatti, prima di riprendere la sua attività da tecnico, a seguire un corso incentrato sul miglioramento dei rapporti professionali.

L’ex Palermo scagionato

Insomma, il caso è rientrato ed a breve potrà tornare su una panchina. I risultati raggiunti sulla panchina della Nazionale sono stati davvero importanti. A conferma di ciò c’è il fatto che l’ha portata dal posto 184 nel ranking Fifa al 169. Inoltre, insieme ai suoi uomini, ha raggiunto il maggior numero di risultati utili di fila della storia di Malta: 7. Inoltre è stato apprezzato in maniera particolare il suo lavoro con il settore giovanile.