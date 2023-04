Mourinho sconvolto, salta tutto con la Roma: 40 milioni

La Roma nel prossimo calciomercato rischia di perdere uno degli obiettivi per il centrocampo. Le ultime

Bisogna vincere una folta concorrenza e accontentare le richieste del Sassuolo per chiudere l’operazione Davide Frattesi. La Juventus e la Roma pronte a colpire sul calciomercato. Allegri e Mourinho vogliono una squadra competitiva e che possa alzare decisamente il livello della squadra anche per la prossima stagione. Sia la dirigenza bianconera che quella giallorossa si sono mosse in anticipo sul mercato mettendo nel mirino Frattesi del Sassuolo.

Giocatore importante e di qualità, può rappresentare un colpo di mercato in ottica futura. Rumors sempre più insistenti danno il centrocampista in partenza dall’Emilia la prossima stagione, come confermato a più riprese anche dall’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali in svariate dichiarazioni rilasciate nell’arco della stagione. Il mercato porterà Frattesi lontano da Sassuolo e stando alle ultimissime notizie riportate, la Roma rischia di veder sfumare uno degli obiettivi per la richiesta onerosa del club neroverde.

Calciomercato Sassuolo, richiesta importante per Frattesi

La Juventus torna alla carica per Frattesi, con Tiago Pinto che non molla la presa. La Juventus continua a pensare all’ex centrocampista del Monza per il post Rabiot, qualora il francese non rinnovasse con il club bianconero. Tutto, ovviamente dipenderà, dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Giocatore determinante per lo scacchiere di Alessio Dionisi: Frattesi, in scadenza di contratto nell’estate del 2026, oltre ad essere uno dei nomi che piacciono di più in Serie A sarebbe finito nel mirino di diversi top club, con la Roma che resta in pole, ma non intenzionata a spendere i 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo per una sua eventuale cessione in estate. I prossimi giorni di calciomercato vedranno la vicenda Frattesi tra gli argomenti più chiacchierati, con il club emiliano pronto all’ennesima maxi plusvalenza estiva dopo quelle dello scorso anno legate a Giacomo Raspadori passato al Napoli (prossimo campione d’Italia) e a Gianluca Scamacca trasferitosi in Premier League al West Ham.

Il calciatore, infatti, in passato, ha chiesto al Sassuolo di cambiare squadra a gennaio, salvo poi aspettare la sessione di calciomercato di giugno. Dopo il tentativo della Roma nel mercato invernale, al momento non c’è una squadra vicina al classe ’99, visto che il Sassuolo non si muoverà dalla richiesta da 40 milioni e non vuole fare sconti a nessuno.