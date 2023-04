“Stangata Juve: tre giornate”: nuova (enorme) polemica in arrivo

Si torna a parlare di una possibile stangata nei confronti della Juve e di una squalifica che dovrebbe essere almeno di tre giornate. I tifosi sono furiosi

Una polemica che riguarda quanto avvenuto nei giorni scorsi. A molti non è andato giù il comportamento dei bianconeri e in particolar modo di uno degli interpreti protagonisti in campo. Allegri è senza parole.

E’ stata una settimana davvero durissima per la Juventus di Massimiliano Allegri. Prima il big match perso in casa contro il Napoli di Spalletti, con un gol proprio allo scadere di Giacomo Raspadori. Poi l’eliminazione contro i nemici storici dell’Inter in Coppa Italia. La semifinale di ritorno, terminata 1-0 per i nerazzurri, ha avuto un esito anche più netto di quanto reciti il tabellino. La supremazia degli uomini di Inzaghi e soprattutto la sterilità offensiva della “Vecchia Signora” sono aspetti davvero preoccupanti.

Il gol annullato a Di Maria, per fallo di Milik su Lobotka, è l’unico realizzato in 180′, davvero troppo poco per una squadra che può vantare il monte ingaggi più alto della Serie A e una lista di campioni sicuramente invidiabile.

Allegri per questo è finito di nuovo sul banco degli imputati e dovrà fare i conti con le polemiche per tutto il finale di stagione. Si prospettano settimane difficili, con l’ultimo reale obiettivo che resta la finale di Europa League. Battere il Siviglia non sarà cosa semplice e per questo bisognerà arrivare alla doppia sfida dell’11 e 18 maggio nelle migliori condizioni possibili.

Juventus-Napoli, non si placano le polemiche: Iezzo si scaglia contro Cuadrado

Prima di pensare al futuro, però, ci sono ancora degli strascichi del passato che continuano a circolare a livello mediatico. La gara con il Napoli ha portato a grosse discussioni, non solo per le scelte arbitrali ma anche per quanto avvenuto in campo, con il comportamento dei protagonisti.

In particolar modo agli Azzurri non è andato giù il modo di comportarsi di Juan Cuadrado, reo di accentuare troppo alcuni contatti.

A parlare di questo è stato Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, intervenuto a “Legends – Ci vediamo a Napoli“, una trasmissione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8.

“Le polemiche della Juventus sono pura maleducazione. Parlare di simulazioni non ha senso (inerente al contatto tra Milik e Lobotka, ndr) quando cose come quella di Cuadrado meriterebbero 3 giornate di squalifica. Servirebbero proprio delle linee guida culturali che al momento non abbiamo nel calcio italiano”.