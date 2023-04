Tacchi da sogno e giacca aperta: Wanda da guardare con cautela

Wanda Nara con i suoi look riesce sempre a lasciare tutti senza parole, lady Icardi si scatena e mostra le solite curve incontenibili

Una bellezza e una sensualità che ormai sono entrati nell’immaginario collettivo, non soltanto per quanto riguarda gli appassionati di calcio, anzi. Wanda Nara con il suo fascino è diventata una icona planetaria e sa sempre come attirare l’attenzione dei numerosissimi ammiratori.

La splendida showgirl, imprenditrice e modella con le immagini che ci regala ci fa vivere emozioni fortissime. Impossibile che passi inosservata, la sua avvenenza è una garanzia di successo. E l’effetto che suscita è sempre impagabile.

Wanda Nara, un appuntamento imperdibile giorno dopo giorno: il suo profilo Instagram è sempre preso d’assalto

Lady Icardi vive un grandissimo momento di forma, inutile negarlo. Dovuto probabilmente anche al fatto di aver ritrovato la serenità insieme all’attaccante, dopo un periodo molto difficile.

La separazione tra i due, lo scorso anno, sembrava definitiva. E invece c’è stato il ritorno di fiamma, che molti fan hanno accolto con gioia. Anche Wanda è tornata a splendere. Non che prima i suoi scatti non fossero degni di nota, ovviamente, ma è impossibile non accorgersi della sua nuova luce negli occhi. E giorno dopo giorno, i momenti indimenticabili si susseguono sul suo profilo social.

Wanda è davvero scatenata in questo periodo, con gli impegni lavorativi molto intensi (è la conduttrice, in questa fase, di Masterchef Argentina), ma per lei dividersi tra la vita professionale e quella privata non è mai stato un problema. La testimonianza arriva dagli scatti in cui è in gran spolvero, prontissima a lanciarsi in una estate da ricordare, come lo sono state le precedenti. Su Instagram, non c’è foto che non faccia strage di cuori.

Wanda Nara, i dettagli fanno la differenza e lei lo sa: visione provocante che spiazza

Tutto questo, gli oltre 16 milioni di followers lo sanno molto bene. E si perdono per l’ennesima volta nel vortice di sensualità che Wanda scatena anche con questa foto, con un doppio dettaglio davvero da favola.

Tacchi vertiginosi e seducenti e l’attenzione che poi finisce, in maniera inevitabile, sulla camicetta che si apre quel tanto che basta da far risaltare la sua scollatura pazzesca. Curve che anche appena accennate sono inconfondibili e attirano like e commenti da parte di tutta la community, accendendo la voglia di zoom.