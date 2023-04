Al Milan non gioca più: avventura finita in rossonero

Un addio ormai già deciso in vista della prossima sessione di calciomercato: saluta il Milan, la sua avventura in rossonero finisce così

Il percorso del Milan di Pioli sta andando avanti e si dirige, spedito, verso quello che sarà l’evento spartiacque decisivo per determinale il giusto finale per i rossoneri.

Il doppio impegno con l’Inter in Champions League, euroderby che mancava da ben 16 anni, è più vicino di quanto si pensasse. Il Milan proverà ad approfittare della grande occasione per sognare in grande, in attesa poi di conoscere quale sarà il destino in campionato. Perchè il ‘Diavolo’, reduce dal pari spettacolare acciuffato all’ultimo secondo sul campo della Roma, dovrà necessariamente rientrare tra le prime quattro. Perchè, a meno che i rossoneri non finiscano per alzare al cielo l’ottava Champions League della loro storia, l’unico modo per accedere ai gironi della prossima edizione sarà proprio quello di rientrare tra le prime quattro in Serie A.

Il campo dunque sembra pronto a dire l’ultima per il cammino del Milan che ben presto dovrà pure cominciare a progettare il futuro. Un futuro che inevitabilmente passerà dalla sessione estiva di calciomercato che, pare, possa registrare una vera e propria rivoluzione alla rosa di Pioli. Tra contratti e cambiamenti, cessioni e acquisti, Maldini e Massara possono provare ad accontentare l’allenatore emiliano.

Cessione ad un passo: il difensore lascia il Milan

In attacco il futuro di Leao comincia a vedere una schiarita: pare infatti che l’accordo per un rinnovo del gioiello portoghese non sia stato mai tanto vicino.

Ibrahimovic, invece, sembra poter essere lontano da Milanello: le condizioni fisiche dello svedese non lasciano certezze e l’ombra del ritiro si fa sempre più pressante. A centrocampo, invece, è inevitabile che venga potenziata la mediana affiancando un profilo di primissimo livello a Tonali e Bennacer. La difesa, invece, vedrà sicuramente una cessione. Perchè il destino di Matteo Gabbia sarà ben presto lontano da Milanello. La concorrenza in difesa non è mai stato tanto agguerrita. Tomori e Kalulu sono il futuro del Milan, Simon Kjaer nei recenti scontri col Napoli ha saputo dare un grande contributo mentre l’eplosione di Thiaw ha definitivamente tagliato le gambe a gabbia che finirà quindi sul mercato.

Il 23enne di Busto Arsizio, 23 anni, è in scadenza nel 2026 e quest’anno come detto ha accumulato davvero poche apparizioni. Sono 17 le presenze di Gabbia con 1 rete all’attivo e soltanto 895′ in campo agli ordini di Pioli. Scelta inevitabile, dunque, per il difensore nato calcisticamente nel Milan: in estate sarà divorzio, per cercare continuità e fortuna altrove.