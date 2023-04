Allegri-Juve, ora è finita davvero: scelto il nuovo allenatore

Il futuro di Massimiliano Allegri si infittisce di particolari, nonostante le rassicurazioni della dirigenza dopo l’eliminazione in Coppa

I problemi derivanti dai risultati in campionato delle ultime settimane hanno cambiato i piani, con la società che sta facendo le sue valutazioni e si sta prendendo del tempo per decidere il futuro di Allegri. Riconquistare la Champions League: o tramite l’Europa League o arrivando tra le prime tre. Altrimenti come rivelato da Torino, l’esonero di Allegri potrebbe verificarsi nonostante la società abbia di fatto confermato l’allenatore dopo le recenti prestazioni.

E’ stata la parola d’ordine del presidente Ferrero: l’ex Milan, nella conferenza stampa pre Bologna, si è soffermato sulle vie che il club bianconero deve percorrere da qui alle prossime partite fino a fine stagione. La posizione del tecnico è al momento ben salda e sa di conferma al 100% ma qualora i prossimi risultati non soddisfino le richieste della società, a Torino potrebbero verificarsi dei capovolgimenti di fronte, con l’addio di Allegri che potrebbe consumarsi nonostante un ricco contratto fino al 2025.

Calciomercato Juve, addio Allegri: idea nuovo allenatore

Allegri si gioca il tutto per tutto nel prossimo mese nonostante iniziano a circolare i primi nomi per sostituirlo: è iniziato il conto alla rovescia per chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, con l’esonero di Allegri che potrebbe essere annunciato in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

La Juventus fatica a segnare, in difesa, a muovere il pallone e, continua a fare acqua da tutte le parti e tra le ultime idee c’è Raffaele Palladino. Allegri è in difficoltà nonostante il mercato ha rinforzato e non poco una squadra che con Maurizio Sarri ha vinto il suo ultimo Scudetto. Poi, dopo dieci anni la scorsa stagione, la Vecchia Signora ha concluso senza un titolo in bacheca. La volontà della Juventus è quella di puntare su un allenatore giovane e, Palladino, che ha battuto i bianconeri tra andata e ritorno con il Monza, rappresenta una importante possibilità, visto che conosce l’ambiente Juve avendoci giocato dal 2002 al 2004, e in seguito dal 2006 al 2008. Seguiranno aggiornamenti sulla nuova guida tecnica bianconera, con l’allenatore dei brianzoli che potrebbe salutare il Monza dopo neanche una stagione e con la salvezza abbondantemente conquistata da tempo.