Delusione Chiesa, la Juve lo vende: svolta clamorosa

L’infortunio al crociato ha condizionato le ultime due stagioni di Federico Chiesa con la Juventus che sta valutando anche il suo futuro

L’Europeo, una stagione da protagonista con Pirlo alla Juventus… poi il buio: il brutto infortunio al crociato all’Olimpico contro la Roma e un calvario iniziato a piccoli passi, con il rientro avvenuto a fine 2022 poco prima della sosta per i Mondiali.

La Juventus aspetta il miglior Federico Chiesa: con Massimiliano Allegri non è mai scattato il feeling e l’ultima posizione in cui il tecnico toscano l’ha utilizzato ha messo in evidenza come il falso nueve (seppur in una situazione di emergenza) non sia il suo ruolo ideale, visto che l’ex viola ama correre a tutta fascia.

Juventus, futuro Chiesa: addio la prossima stagione?

Chiesa resterà alla Juve anche la prossima stagione? Sembra scontato… ma non lo è. Alla Juventus sono tutti in discussione… a cominciare dall’allenatore. Ovviamente ci vuole del tempo affinchè ritorni il Chiesa di sempre. Per intederci: quello inarrestabile dell’Europeo. La Vecchia Signora lo sa e vuole aspettarlo, un po’ come fece in passato con Alessandro Del Piero quando si ruppe il crociato contro l’Udinese allo Stadio Friuli.

La prossima stagione sicuramente sarà quella in cui si vedrà il vero Federico? La speranza della Juventus è quella, anche perchè il figlio di Enrico ha firmato un contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2025. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la priorità della dirigenza bianconera è quella di terminare al meglio questa stagione dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League e, l’ultima in ordine di tempo, nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Una prova senza sussulti a San Siro, con la Juventus che, in campionato, viene da tre sconfitte consecutive. Alla Juventus, in questa stagione, sono mancati tanti uomini chiave: da Paul Pogba a Dusan Vlahovic, passando per lo stesso Chiesa. Tanto che il miglior marcatore stagionale della squadra juventina è Adrien Rabiot, con 11 gol in stagione.

La permanenza dei big dipenderà anche dalla qualificazione alle coppe europee, tanto che a fine stagione, ci sarà un colloquio con i big della rosa di Allegri per gettare le basi sul futuro… Chiesa compreso, con l’obiettivo di provare a rinnovare un contratto che scadrà tra due stagioni.