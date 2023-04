Ilary Blasi, frecciate a Totti: il retroscena al compleanno

Ilary Blasi compie gli anni e festeggia ma il focus è ancora sulla burrascosa rottura con Francesco Totti: come ha celebrato la star

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad essere al centro dell’attenzione. Mentre in tribunale i loro avvocati si affrontano nel processo per il divorzio, le due celebrità proseguono le loro vite separatamente. Difatti, il 28 aprile la conduttrice di L’isola dei famosi ha festeggiato il suo primo compleanno senza il numero 10 giallorosso.

Una celebrazione diversa da quelle precedenti: un nuovo compagno ad allietare le sue giornate, una lingua diversa da quella abituale per comunicare con l’amato. Tuttavia, la vecchia vita non sarebbe completamente alle spalle.

I festeggiamenti per il compleanno

Non è semplice ripartire dopo la fine di una relazione lunga. Tuttavia, è necessario. Dopo aver chiuso la storia con Francesco Totti, l’ex velina Ilary Blasi è tornata ad amare. L’uomo che le ha rubato il cuore è nuovamente un calciatore ma questa volta non è romano, si tratta infatti del centrocampista del Wuppertaler Bastian Muller. La conduttrice spesso condivide sui social i momenti più dolci e belli vissuti in compagnia del tedesco. Stando a gossiptv, la presentatrice starebbe mettendo in atto la strategia più vecchia del mondo per “vendicarsi” del quasi ex marito ossia mostrare che la vita senza di lui va bene, se non meglio. Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha condiviso diversi scatti della festa per il suo compleanno (una serata romantica a lume di candele con la sua nuova fiamma) : una delle foto la mostrava mano nella mano con il fidanzato, un’altra dov’è visibile il tavolo utilizzato dalla coppia, e uno abbracciata al suo Bastian.

L’amore tra la showgirl e il calciatore non è ormai un segreto. La coppia sembra serena, tuttavia, Ilary Blasi non ha rinunciato a lanciare frecciatine nel corso della prima punta della stagione di L’isola dei famosi contro el Pupone. Stessa cosa sembra valere per Francesco Totti, che ha da tempo abbandonato Roma Sud che per trasferirsi a Roma Nord con la sua nuova amata, ossia: Noemi Bocchi, una flower design . Tuttavia, nemmeno Er Pupone le manda a dire: difatti, nel corso di un’intervista, rilasciata a Dazn, il giocatore ha affermato: “Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no”. In questa frase alcuni ci vedono una frecciatina di Totti nei confronti ad Ilary Blasi. Non resta, dunque, che attendere per scoprire come proseguirà la telenovela romana.