Inter, colpo low cost in difesa: affare in Serie A

Inter, si studia il colpo low cost in vista del mercato estivo per rinforzare la difesa: l’affare arriva direttamente dalla Serie A.

La dirigenza nerazzurra pensa già al futuro della squadra e a guardarsi intorno alla ricerca di potenziali colpi a basso costo: il primo potrebbe arrivare dalla Serie A per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi.

Il raggiungimento della seconda finale di Coppa Italia consecutiva e della semifinale di Champions League hanno nuovamente confermato come la versione di coppa dell’Inter sia non solo molto notevole, ma persino superiore a quella discontinua del campionato. L’obiettivo di Simone Inzaghi e della dirigenza nella prossima estate sarà quindi quello di mantenere alto il livello di competitività della rosa, cercando però di allungare le possibilità di scelta del tecnico ex Lazio affinchè il rendimento della squadra resti più continuo anche in Serie A. Per permettere ciò saranno necessari colpi che siano sia validi tecnicamente che raggiungibili a costi contenuti ed il primo potrebbe arrivare dal campionato italiano.

Inter, per la difesa si guarda in Serie A

Le necessità dell’Inter nell’ormai sempre più vicina sessione di calciomercato sono diverse ma tutte unite da un comune denominatore: lo sguardo attento al lato economico delle trattative. Come ormai da diverse stagioni i nerazzurri dovranno fare i conti con la propria situazione finanziaria e di conseguenza Marotta ed Ausilio stanno già sondando il terreno per colpi a zero (come il seguitissimo Marcus Thuram) o altri profili dai costi contenuti.

Sebbene al momento l’unico addio certo è quello di Skriniar verso il PSG, dalle parti di Appiano Gentile c’è la consapevolezza che i rinforzi potrebbero servire in tutti i reparti, non solo tra i titolari ma anche tra le riserve così da potersi garantire quella profondità di rosa necessaria a tenere alto il livello generale del rendimento. A questo proposito un nome che da tempo circola sul taccuino della squadra di mercato dell’Inter è quello di Josh Doig, una delle sorprese di questa stagione di Serie A.

L’esterno sinistro scozzese arrivato al Verona nella scorsa estate per 3,6 milioni di euro è senza dubbio una delle grandi sorprese del campionato. Doig è una delle poche note liete della stagione negativa degli scaligeri soprattutto grazie ai suoi 2 gol e 4 assist oltre che alle prestazioni sempre convincenti le quali già a gennaio avevano portato diverse squadre, tra cui la stessa Inter, a muovere i primi passi per assicurarselo in vista di giugno. La valutazione dell’ex Hibernian, almeno nello scorso gennaio, si aggirava attorno agli 8 milioni di euro, ma resta di capire se l’Hellas confermerà o meno tale richiesta, per i nerazurri potrebbe comunque trattarsi di un potenziale affare low cost, il quale darebbe il via libera all’addio di Robin Gosens, ma prima di pensare concretamente al mercato servirà chiudere al meglio la stagione così da poter fare le giuste considerazioni.