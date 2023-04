Juventus preoccupata, stagione finita: adesso cambia tutto

La Juventus di Allegri è preoccupata per le condizioni del calciatore, costretto a chiudere la stagione anzitempo per un problema fisico di seria entità

I bianconeri sono alle prese con un finale di campionato piuttosto carico di aspettative, tra un piazzamento tra le prime quattro da centrare e un’Europa League da vincere. Anche gli infortuni stanno incidendo e non poco.

La Juventus non vive un grande momento, avendo collezionato due sconfitte nelle ultime due apparizioni in campo. Prima la debacle interna con il Napoli, che ha dato il via libera ai partenopei verso la festa scudetto (contro la Salernitana). Poi la caduta in Coppa Italia, con il k.o. in casa dell’Inter per 1-0 che è costato l’eliminazione dalla semifinale e l’impossibilità di strappare un biglietto per la finalissima di Roma (contro la Fiorentina).

Allegri ha chiesto calma ai suoi giocatori, dopo un confronto negli spogliatoi di San Siro che sembra essere stato piuttosto forte (anche se smentito dal tecnico toscano nell’ultima conferenza stampa pre-campionato). In ballo c’è ancora un piazzamento tra le prime quattro (sperando che la Giustizia Sportiva non presenti nuove penalizzazioni e una semifinale di Europa League con il Siviglia. Anche tramite la competizione europea si potrebbe strappare il pass per la Champions e per questo la sfida con gli spagnoli è particolarmente delicata.

Giocare la massima competizione continentale il prossimo anno è fondamentale anche per quanto concerne l’aspetto finanziario, visto che il bilancio in rosso della “Vecchia Signora” ha bisogno di essere migliorato con i proventi della Uefa.

Stagione finita per Holm dello Spezia: adesso anche la Juve riflette sul possibile acquisto

Il piazzamento finale di quest’anno influenzerà pesantemente anche il mercato estivo, con diversi obiettivi che potrebbero saltare senza Europa. In queste condizioni di incertezza non è facile operare, ma Cherubini e Calvo sono già al lavoro da settimane.

Uno dei ruoli da inforzare è senza dubbio quello di terzino destro, vista l’età di Cuadrado (andrà in scadenza a giugno) e le condizioni precarie di De Sciglio. Uno dei profili attenzionati è quello di Emil Holm, laterale destro dello Spezia, grande rivelazione di questa stagione. Classe 2000, Holm è finito nel mirino di tutte le big del nostro calcio, oltre ad alcuni club della Premier League.

La Juve si era mossa in anticipo per battere la concorrenza, ma ora c’è un problema. Holm soffre da tempo di pubalgia e a causa di un nuovo fastidio all’inguine ha dovuto alzare bandiera bianca. La sua stagione si è conclusa con due mesi d’anticipo e la sua ultima apparizione in campo risale alla sfida in casa dell’Empoli. Da lì nulla più fino al comunicato diffuso nelle scorse ore proprio dallo Spezia.

Il club ligure ha fatto presente che il guaio è piuttosto serio e non gli permetterà più di scendere in campo in questa stagione. Si parla di “sport hernia” (lesione dolorosa dei tessuti molli nella zona dell’inguine) che ha costretto i medici all’intervento chirurgico. L’intervento verrà effettuato presso la Casa di Cura Igea, a Milano, ad opera del Dott. Giuseppe Sansonetti. Cn queste premesse anche il mercato passa in secondo piano e ora la Juve dovrà valutare bene se spendere i 15 milioni richiesti dai liguri per il classe 2000 svedese.