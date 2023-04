Mercato Inter, preso l’erede di Skriniar: arriva dalla Premier

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra si muove e definisce una operazione molto importante per il futuro. Arriva, infatti, dalla Premier League l’erede di Milan Skriniar, che in estate passerà al Paris Saint Germain. Le ultime su questa operazione.

Perdere un giocatore come Milan Skriniar a parametro zero è stato certamente un duro colpo per l’Inter. Lo slovacco, infatti, era probabilmente uno dei principali elementi della rosa in grado di regalare, con una sua cessione, una plusvalenza ed un gettito di denaro importante. Una boccata d’ossigeno. L’ex Sampdoria, invece, si è accordato con il Paris Saint Germain, con i francesi che hanno aspettato la scadenza del contratto. Adesso, però, la dirigenza interista ha piazzato il colpo per portare in nerazzurro l’erede di Skriniar.

Mercato Inter, colpo dalla Premier League

Come è noto la Premier League inglese è il campionato per eccellenza a livello europeo. Lì, infatti, giocano i migliori giocatori al mondo ed anche per il mercato degli altri Paesi spesso arrivano delle occasioni a basso costo importanti. Stavolta a puntare gli occhi sulla Premier è stata l’Inter, che lì sta per piazzare un colpo importante per puntellare la difesa dopo l’addio eccellente di Milan Skriniar. Lo slovacco, infatti, si trasferirà a parametro zero al Paris Saint Germain.

Stando a quanto raccontato da Sky Sports UK, infatti, l’Inter ha messo nel mirino un astro nascente del calcio inglese. Attualmente nel Fulham, è stato indicato sin da subito come predestinato. Cresciuto nell’Academy del Manchester City, quest’anno sta vivendo la sua consacrazione. Stiamo parlando di Tosin Adarabioyo, che a suon di grandi prove ha attratto le attenzioni e gli occhi di diversi top club. Per strapparlo alla concorrenza, ovviamente, occorrerà una ricca offerta.

Inter, arriva l’erede di Milan Skriniar

Una annata molto particolare quella in corso per l’Inter, che però almeno in ambito internazionale sta ottenendo risultati ben al di sopra delle aspettative. Resta, ovviamente, tutta da giocare la semifinale di UEFA Champions League contro i cugini del Milan, ma la finestra sulla finalissima di Istanbul genera entusiasmo. In tal senso un colpo di mercato come quello di Adarabioyo può aumentare ancora di più questa euforia collettiva. A rendere questa operazione ancora più interessante c’è il fatto che il giocatore ha il contratto in scadenza con il Fulham nel 2024 e, di conseguenza, può andar via ad un costo contenuto.