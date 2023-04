Rafa Leao, decisione improvvisa: tifosi in trepidante attesa

Colpo di scena incredibile sul futuro di Rafael Leao: manca solo l’ufficialità, ma ormai sembra tutto fatto. La decisione è stata presa e il portoghese è pronto a mettere la firma sul contratto che lo legherà al suo prossimo club

Tutto in una notte. Dopo mesi e mesi di trattative, un incredibile colpo di scena è arrivato, in una tranquilla serata primaverile, sul futuro di Rafael Leao, uno dei pochi top player della nostra Serie A. La telenovela sul rinnovo con il Milan sta per giungere alla conclusione. Stando a quanto trapela dalle parti di Milano, il calciatore avrebbe infatti sciolto definitivamente le proprie riserve e comunicato la sua decisione. Manca solo l’ufficialità, e i tifosi adesso restano con il fiato sospeso.

Protagonista di una stagione con molte ombre ma anche con luci abbaglianti, in grado di illuminare le notti europee e attirare sirene sempre più importanti, Rafael Leao si è trovato davanti a un bivio: da una parte la voglia di rimanere al centro di un progetto che lo ha fatto crescere, gli ha fatto vincere uno scudetto e lo ha fatto affermare tra i migliori talenti del calcio mondiale; dall’altro la tentazione di accettare la sfida di un top club in grado di fargli alzare ancora l’asticella, come un City, un Real o un Chelsea.

Ovvio che le proposte economiche delle grandissime squadre europee non potessero essere paragonate a quella, pure importantissima, del Milan. Bisognava dunque fare una scelta di testa e di cuore, una di quelle da cui è difficile tirarsi indietro. E a quanto pare alla fine il fuoriclasse lusitano ha sciolto le riserve, comunicando al club rossonero le proprie intenzioni, grazie anche a una svolta avvenuta negli ultimi giorni tra il Milan e un’altra squadra molto interessata al suo rinnovo.

Leao ha detto sì: le cifre del rinnovo con il Milan

Rafa resterà ancora rossonero. Manca solo l’annuncio, ma ormai la decisione è stata presa. Lo ha confermato la ‘Gazzetta dello Sport’. In una riunione notturna, lo scorso giovedì, il club rossonero ha incontrato lo Sporting Lisbona per risolvere il nodo dell’indennizzo. Il club portoghese dovrebbe avere una somma totale vicina ai 22 milioni di euro, anche se negli ultimi tempi ne aveva richiesti addirittura 45. Tutto fa credere che, dopo l’incontro della scorsa notte, le parti interessate in questa vicenda, Sporting, Lille e Milan, possano trovare un accordo in grado di accontentare tutti. L’indennizzo ci sarà, ma sarà con tutta probabilità ben lontano da quello richiesto dal club portoghese.

Servirà un nuovo incontro, probabilmente la prossima settimana, per limare i dettagli dell’accordo con lo Sporting, ma intanto il Milan si è assicurato il sì del proprio campione. Dopo aver dialogato con lui e con la sua famiglia, il club è infatti riuscito a convincerlo con un contratto davvero importante: un quinquennale da 7 milioni netti più bonus, e con 2 milioni di premio alla firma.

Non pochi, considerando che l’attuale contratto di Leao lo lega al club rossonero per 1,5 milioni più bonus fino al 2024. Grazie al Decreto Crescita, il rinnovo costerà al Milan poco più di 9 milioni lordi a stagione. Con meno di 50 milioni il club potrà dunque assicurarsi per cinque anni le prestazioni di un calciatore che ha già dimostrato di poter essere decisivo sia in campionato che in Champions, un vero fuoriclasse in grado di trasformare questo investimento in una garanzia di futuri introiti derivanti o dal mercato o dalle prossime partecipazioni alle manifestazioni europee. Insomma, per la gioia di tutti, la fumata bianca è in arrivo. Ai tifosi rossoneri non resta che attendere l’annuncio ufficiale per poter brindare alla conferma di un calciatore in grado di trasformare i sogni in realtà.