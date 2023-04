Super panchina per Mourinho: addio Roma, è deciso

Più si avvicina il termine della stagione e più cresce l’incertezza relativa al futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. Il contratto in scadenza nel giugno del 2024 non fa infatti dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi, la cui preoccupazione è legata non solo al fatto che al momento non si è ancora parlato di rinnovo, ma anche perché lo Special One è corteggiato da tantissimi top club mondiali, oltre che da Nazionali, pronti a convincerlo a lasciare la capitale.

Fra tutti, a quanto pare, ce ne sarebbe uno che, con tanto di offerta faraonica, avrebbe convinto Mourinho a lasciare la Roma la prossima estate per intraprendere una nuova avventura in carriera, con l’obiettivo di (ri)conquistare l’Europa.

Roma-Mourinho, sarà addio a fine stagione? Le ultime

Una cosa è certa di questi due anni di mandato di Mourinho alla Roma: lo Special One ha ridato credibilità ad una piazza che forse da troppo tempo non portava a casa risultati prestigiosi. La Conference League della scorsa stagione vale molto di più delle precedenti semifinali in Europa e dei secondi posti in Serie A, e questo lo si denota soprattutto per come sta andando questa stagione, con i giallorossi ancora in corsa per tutti gli obiettivi che erano stati prefissati dalla società ad agosto.

Mourinho ha dunque portato anche mentalità vincente in quel di Roma, dimostrandosi essere ancora una volta uno dei migliori della sua generazione. Per questo motivo il club giallorosso non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare, anzi, l’idea è quella di continuare con il portoghese per arrivare a puntare addirittura allo scudetto nelle prossime stagioni. Per farlo c’è bisogno di un imminente rinnovo di contratto, visto che quello di Mourinho con la Roma termina nel 2024.

Al termine della stagione le parti interessate si siederanno al tavolo per discutere di questo delicato argomento, con lo Special One che viene però ancora puntualmente stuzzicato da altre offerte. Dopo quella allettante del Portogallo, l’ex Inter è ora entrato nel mirino di una big d’Europa, pronta a fare di tutto pur di ingaggiarlo. A fronte di una futura discussione per il rinnovo, questa situazione potrebbe e non poco influenzare la scelta di Mourinho. Roma, sarà addio già in estate?

Super panchina per Mou, la Roma trema: ecco chi lo vuole

Mentre la Roma studia una soluzione per cercare di trattenere il più possibile Mourinho nella capitale, il PSG inizia a mettere pressione ai giallorossi. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il club parigino è alla ricerca di un ambizioso allenatore al quale affidare la squadra nella prossima stagione per puntare finalmente a vincere questa Champions League.

Lo Special One rispecchia l’identikit perfetto che il presidente Al Khelaifi sta ricercando, ed a quanto pare nelle prossime settimane potrebbero andare in scena già dei primi contatti fra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione.. Per questo motivo la Roma ha da che coprirsi bene le spalle, anche perché qualora il PSG affondasse il colpo decisivo, sarà impossibile trattenere Mourinho in giallorosso.

Fra PSG e rinnovo con la Roma: la posizione di Mourinho

Roma e PSG, questo è quello che il futuro ha in serbo per Mourinho. A quanto pare, però, nonostante l’interesse di un club blasonato come quello parigino, lo Special One avrebbe intenzione di rinnovare e continuare ancora in giallorosso, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, così da dare continuità al suo progetto tecnico. Nelle prossime settimane la questione entrerà però nel vivo, e solo in quel momento si riuscirà a capire bene il tutto.