Vestito mini e tutto in vista: Cristina Buccino devastante

Cristina Buccino lascia tutti a bocca aperta: il vestito scende giù e mette in mostra tutto. Senza reggiseno l’influencer scatena il panico

Attrice, modella ed influencer, Cristina Buccino è una vera e propria femme fatale. Calabrese doc, un corpo che definire favoloso è perfino riduttivo, la show girl sa come lasciare tutti a bocca aperta. Definita dai suoi tanti fan un sogno per ogni uomo, la Buccino ha intrapreso una carriera nel piccolo schermo, salvo poi dedicarsi ad altro.

Lo show “Tutto per tutto” condotto da Pupo è stato d’esorio, ma la vera popolarità l’ha raggiunta con Veline prima e con l’Eredità poi, dove vestiva il ruolo di una delle professoresse del programma. Nella sua carriera televisiva non è mancato il reality show, con la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” nel 2015 prima di mettere un punto definitivo.

E ad oggi è principalmente impegnata sui social, essendo una influencer a tutto tondo; oltre tre i milioni di follower che la seguono, risultando nella top 100 delle più seguite in Italia. Una bellezza abbagliante, la Buccino è diventata anche imprenditrice insieme alle sorelle Donatella e Maria Teresa; insieme hanno dato vita alla MCD Beauty Life, linea di maschere di bellezza.

Recentemente, però, è finita nella bufera. La Buccino, infatti, è stata vista insieme a Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello del milanista Theo. E sui social è stata la stessa moglie del calciatore ha lanciare una durissima invettiva nei confronti del marito fedifrago e della influencer calabrese.

Cristina Buccino senza reggiseno: che visione sul décolleté

Insomma, non un momento brillante per la Buccino, accusata via social. Eppure i suoi fan non l’abbandonano mai, anche perché su Instagram è sempre più bollente e straripante. Proprio nell’ultimo post pubblicato ha lasciato nuovamente a bocca aperta.

Sempre molto sensuale, stavolta si è lasciata immortalare per le vie della città con indosso un vestitino a tema floreale decisamente molto corto, con le gambe in bella evidenza, coperte solo da un paio di stivaloni. Outfit completato da un cappello a mo’ di cowgirl. Stupenda, di sicuro qualcuno avrà avuto qualche malore nel vedere questa serie di immagini.

Con grande sensualità, infatti, la spallina sinistra scende sul braccio e mette in mostra un panorama davvero meraviglioso. Scollatura ampia con una visione sul suo décolleté da mozzare il fiato, anche perché non v’è alcuna traccia del reggiseno. Una foto semplice quanto disarmante nella sua semplicità, segnale evidente di come sia davvero di una bellezza spettacolare. E sono tantissimi i commenti, soprattutto con chiari riferimenti a Lucas Hernandez, essendo la vicenda ancora molto fresca.