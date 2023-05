Accordo Juve-Figc: quanti punti di penalizzazione vanno ai bianconeri

La Juventus attende gli esiti dei vari procedimenti della giustizia sportiva ma si fa strada un accordo con la Figc: già decisi i punti di penalizzazione

In attesa del proprio destino. La Juventus si divide ormai da mesi tra campo e aule dei tribunali sportivi e non. Dopo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, i bianconeri si sono visti restituire i quindici punti di penalizzazione, ma tutto dipende ora da quel che accadrà alla Corte di Appello Federale, chiamata a decidere nuovamente sul filone plusvalenze.

Una sentenza che dipenderà molto da quel che sarà scritto nella motivazioni dell’annullamento con il rinvio che devono ancora essere pubblicate. Da quelle si capirà se il club piemontese potrà vedersi attribuita una nuova penalizzazione e di che tipo. Probabile, stando alle indiscrezioni, che vengano nuovamente tolti dei punti alla Juve, anche se non i 15 precedentemente comminati. Poi c’è da attendere lo svolgimento del processo per la manovra stipendi: i deferimenti sono attesi a giorni e poi partirà il procedimento con il primo grado di giudizio e l’eventuale appello.

Tempi lunghi che potrebbero portare anche a chiudere questa vicenda all’inizio della prossima stagione. Ecco perché si fa strada l’ipotesi di un accordo tra la Juventus e la Figc.

La Juventus patteggia con la Figc: la nuova penalizzazione

Stando a quanto scrive Marcelo Chirico su Twitter, la società bianconera starebbe valutando l’idea di trovare un accordo con la Figc per archiviare la vicenda in questa stagione, evitando strascichi il prossimo anno.

Il giornalista spiega quale sarebbe il possibile accordo tra Juventus e Figc: il patteggiamento prevederebbe una penalizzazione di 6/9 punti da scontare in questa stagione e poi una multa salata per il filone stipendi. Bisognerà capire ora se davvero si arriverà ad un accordo tra le parti e quando ci sarà questa decisione. Dovesse esserci davvero questa intesa, la Juventus si ritroverebbe, stando alla classifica attuale, fuori dalla Champions League, ma ancora in corsa per risalire al quarto posto. Il tutto ovviamente passerebbe anche dal campo dove la squadra di Allegri deve invertire la tendenza delle ultime partite.

Il tecnico toscano sa che servirà una svolta da qui alla fine della stagione per centrare gli obiettivi rimasti. C’è l’Europa League da provare a conquistare e un posto nella prossima Champions League da strappare alle concorrenti. Tutto però è ancora in divenire: tra campo e aule di tribunale, il finale di stagione per i bianconeri si prospetta incandescente.