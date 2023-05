Calciomercato: Icardi il nuovo bomber, c’è il sì del tecnico

Dopo un periodo non facile, Mauro Icardi al Galatasaray si è ritrovato ed ora durante il calciomercato estivo potrebbe cambiare squadra. Ecco i dettagli.

Mauro Icardi è finalmente tornato dopo un periodo non assolutamente facile. Gli ultimi anni al PSG non sono stati facili e il trasferimento al Galatasaray gli ha permesso di ritrovarsi e le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate a diversi club, che sarebbero pronti ad affidare a lui le chiavi dell’attacco.

In particolare, una big ha individuato in Icardi il giusto profilo per rinforzare l’attacco durante il calciomercato estivo. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione e vedremo se alla fine si potrà avere la fumata bianca oppure no.

Mercato: Icardi nel mirino di una big, i dettagli

Mauro Icardi ha sicuramente voglia di continuare a giocare su questi livelli e per farlo naturalmente deve continuare a giocare in squadre che hanno fiducia in lui. In questo momento sembra essere molto complicato un possibile ritorno al PSG anche se ci dovesse essere un cambio in panchina. I ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane saranno prese delle decisioni importanti anche per capire se questa operazione sarà fattibile oppure no.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Boca Juniors avrebbe messo tra gli obiettivi di calciomercato Icardi e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire la volontà dell’argentino. Infatti, il club gialloblu sarebbe pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco, ma ora spetta a lui decidere se ritornare in patria o continuare a giocare in Europa.

Nelle sue intenzioni c’è sicuramente quella di proseguire nel Vecchio Continente, ma, come detto, c’è bisogno di continuità e non è detto che l’avrà. Nelle prossime settimane saranno prese tutte le decisioni e molto dipenderà anche dall’eventuale riscatto del Galatasaray. Tutte cose che dovranno essere stabilità in tempi brevi.

Ultime Icardi: futuro tra Europa e Argentina

L’interesse del Boca Juniors per Icardi conferma che il futuro durante il calciomercato estivo sarà tra Europa e Argentina. Al momento nessuna trattativa è in corso visto che il Galatasaray deve decidere se riscattarlo oppure no. Al momento il club turco non ha ancora sciolto i dubbi e quindi bisognerà aspettare un po’ di tempo.

La speranza da parte dei tifosi turchi è quella di vederlo ancora in campo, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso e le decisioni saranno prese solamente al termine della stagione e magari anche dopo un confronto con lo stesso giocatore, chiamato a scegliere se continuare questa esperienza oppure sposare un progetto diverso.