Allegri resta: nuovo ruolo alla Juventus

Massimiliano Allegri è sempre più lontano dalla panchina della Juventus, ma potrebbe cambiare ruolo: la pazza idea in casa bianconera

Un colpo di scena suggestivo per il calciomercato della Juventus. Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre molto nebuloso: il mese di maggio sarà decisivo per conoscere i progetti della società bianconera. Dalle vicende calcistiche a quelle in Tribunale: il club cercherà di agire subito sul fronte calciomercato per non farsi anticipare dalle altre big d’Italia e d’Europa.

Negli ultimi giorni si è diffusa anche la voce di un possibile allontanamento di Massimiliano Allegri, che cambierà aria dopo la seconda avventura alla guida dei bianconeri. Tre sconfitte e un pareggio a Bologna nelle ultime quattro uscite in campionato: ancora un risultato non troppo esaltante per Milik e compagni. Lo stesso attaccante polacco ha sbagliato un calcio di rigore, per poi mettere a segno il gol del definitivo pareggio. Ora in estate ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione in casa bianconera, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Allegri cercherà di vincere l’Europa League dopo aver raggiunto una semifinale inaspettata, ma non sarà facile superare l’ostacolo Siviglia.

Allegri cambia ruolo: ecco cosa farà alla Juventus

Il suo futuro potrebbe essere ancora in bianconero, ma sotto altre vesti. Da allenatore è stato criticato duramente per il non gioco della compagine torinese: la Juventus gli potrebbe così proporre un nuovo ruolo all’interno della società.

Come svelato dal portale 90min, Massimiliano Allegri potrebbe restare alla Juventus ricoprendo la mansione di direttore tecnico. Una figura di riferimento per allestire una rosa competitiva, ma non sarà più l’allenatore della compagine bianconera. Un profilo interessante per la parte sportiva della società torinese, che vuole tornare protagonista anche in campo internazionale. Allegri sarebbe una figura importante visto che conosce alla perfezione l’ambiente bianconera: farebbe così da tramite tra il futuro allenatore e i piani alti della Juventus. Al momento questa suggestione non troverebbe ancora conferma, ma sarebbe un ulteriore passo in avanti per la programmazione della prossima stagione.

Da tempo i bianconeri non sono più tranquilli, ma ora in estate potrebbe arrivare l’occasione giusta. I tifosi della Juventus non vedono l’ora di tornare a vincere lo Scudetto dopo aver dominato in Italia per circa dieci anni. In questi anni le gerarchie si sono capovolte con un cambio di scena totale, ma tutto può ricambiare.