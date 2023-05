Cassano sblocca l’affare: 12 milioni cash, Mourinho ‘brucia’ l’Inter

Un intreccio tra Cassano e Mourinho, la Roma può avere un nuovo big relativamente a poco prezzo nel prossimo calciomercato

José Mourinho sta mettendo in ballo tutta la sua esperienza, cercando di far leva sul suo carisma per arricchire la Roma. In questo caso, i giallorossi sono pronti a un blitz per rinforzare una squadra pronta per il salto di qualità.

Le manovre di calciomercato partono prima del finale di campionato. È il momento più importante della stagione per quanto riguarda i tecnici, valutando la rosa e stabilendo chi sarà in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra.

Un aspetto che Mourinho valuta la bene, la Roma nel mercato ha bisogno di un salto di qualità. Potrà farlo scegliendo gli uomini giusti e proprio su questo fa leva il tecnico portoghese, che ha bisogno sempre più di leader in campo e con un intreccio curioso che si verificherà.

Mourinho punta Vicario, Cassano coinvolto

Il cuore pulsante delle trattative è in Serie A, ci sono calciatori che possono far compiere la maturazione definitiva alla Roma. Uno fra questi è un calciatore italiano ormai in procinto di diventare un prossimo giallorosso, sarebbe un elemento utile alla squadra ma soprattutto pronto per aprire un ciclo. La Roma di Mourinho punta forte su un nuovo portiere, Vicario in giallorosso è un’ipotesi forte per la prossima stagione.

Il tecnico non è rimasto soddisfatto dal suo connazionale Rui Patricio, gli errori contro l’Atalanta hanno forse sancito la parola fine come titolare della porta della Roma. La Roma vuole bruciare l’Inter, un’altra diretta concorrente per averlo dall’Empoli, ed è pronta a una offerta quasi irrinunciabile per i toscani, offrendo 12 milioni di euro più il cartellino di Claudio Cassano. Nessuna parentela con l’omonimo più famoso e nemico dello Special One, la Roma può offrire il cartellino del talento della Primavera, già decisivo in Coppa Italia contro la Fiorentina dell’ex Aquilani.

Claudio Cassano è un nome nuovo su cui puntare, ad Empoli crescerebbe senza pressioni e la Roma inserirebbe comunque una clausola sul suo cartellino, per non ripetere gli errori fatti in passato. L’attaccante classe 2003 potrebbe anche esordire in prima squadra nelle ultime gare del campionato per poi andare in Toscana, Vicario farebbe il percorso opposto e l’Empoli sa di non poterlo trattenere. Merita una big e l’erede in porta è già in caso, quel Perisan che lo sta sostituendo discretamente in queste ultime settimane.