Clamoroso ritorno alla Juve: tifosi increduli

Per il suo ritorno sembra ormai tutto fatto. Nessun tifoso si sarebbe mai potuto aspettare di poterlo rivedere in maglia bianconera

I prestiti della Juventus all’estero hanno sempre dato i loro frutti tanto sperati. Questa per i fan è stata una croce e delizia al tempo stesso. Nel primo caso perché vedere degli ex bianconeri fare bene all’estero ferisce inevitabilmente l’orgoglio. Nel secondo caso perché effettivamente fa piacere che dei propri “prodotti” riescano a rendere così bene anche in altri contesti. A tal proposito ci sono due casi, su tutti, piuttosto emblematici di questa crescita. Due giocatori che hanno sempre fatto bene fuori da Torino, ma che sotto la gestione italiana hanno spesso e volentieri faticato.

Evidentemente cercavano ancora la dimensione, e per un periodo sembravano averla ritrovata. Un esempio è quello di Rodrigo Bentancur, ex Juventus attualmente in forza al Tottenham. Il suo inizio in Inghilterra è stato condito da una serie di prestazioni clamorose senza precedenti. In molti pensavano che quella fosse una sua controfigura, dato che in Italia non aveva mai giocato così bene. E ci è riuscito in un campionato come la Premier League, dove esistono ben altri ritmi rispetto ad un approccio molto più tattico come quello nostrano.

L’operazione al ginocchio del centrocampista uruguaiano potrebbe complicarne il rientro così come la relativa forma. Ma in ogni caso anche lui a suo tempo ha fatto vedere cose ottime. C’è invece un altro nome, ancora più rappresentativo ma allo stesso tempo in grado di dare ragione agli scettici. Per quanto lo scetticismo sia sempre negativo. Soprattutto nei confronti di giocatori così giovani, che data la loro poca esperienza hanno ancora tanto da dimostrare. E di conseguenza con tutto il tempo necessario per farlo.

Kulusevski di nuovo a Torino? Tifosi senza parole

Dejan Kulusevski è un altro giocatore che a Torino non ha mai fatto particolari faville. Ma il suo approdo nel nord di Londra ha totalmente cambiato le cose, rendendolo un giocatore temibile e in grado di fornire assist e passaggi illuminanti ai suoi compagni. Col tempo però le cose sono cambiate, in particolar modo per motivi non dipendenti da lui.

Gli Spurs potrebbero non riscattarlo dal prestito, complice probabilmente la partenza di Conte, che inizialmente lo aveva voluto alla sua corte per sfruttarne a pieno le sue potenzialità. Potrebbe essere dunque un clamoroso ritorno, nel quale nessuno avrebbe mai scommesso un euro probabilmente. Incassare 35 milioni sarebbe stato fondamentale, ma se così non fosse sarebbe una beffa dal gusto agrodolce.