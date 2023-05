Colpaccio Nzola in Italia: dove giocherà

M’Bala Nzola in queste ultime stagioni si è consacrato nel campionato di Serie A, per lui potrebbe arrivare la chiamata che vale una fetta importante di carriera

Il calciatore nelle ultime due stagioni ha condotto alla salvezza nella massima serie dello Spezia, nonostante in questa stagione i liguri siano ancora in piena lotta per mantenere la categoria.

In queste stagioni in Serie A, per lo Spezia, ci sono stati alcuni giocatori che sono stati le colonne portanti per la squadra ligure, soprattutto nella salvezza della stagione 2021-2022. Uno di questi è, senza dubbio, l’attaccante di nazionalità angolana M’Bala Nzola che dopo un passato tormentato nelle serie minori è stato in grado, con lavoro e caparbietà di prendersi i grandi palcoscenici. La punta era ricordata qualche stagione fa, soprattutto in quel di Trapani per comportamenti difficili da gestire, ma è stato bravo a maturare e migliorare sia in campo che fuori. In questa stagione con la maglia spezzina ha messo a segno 13 gol e 2 assist che, ovviamente, hanno puntato su di lui gli occhi di tante squadre e direttori sportivi, in vista della prossima annata, come riporta ‘Tuttosport’.

Lazio, Nzola vice Immobile

Una delle prime squadre che potrebbe essere interessata ad acquisire M’Bala Nzola potrebbe essere la Lazio di Claudio Lotito che vuole regalare un rinforzo a Maurizio Sarri. Ormai da qualche stagione i biancocelesti vivono di solo Ciro Immobile come punta centrale e una volta che si trovano ad affrontare la sua assenza, il tecnico toscano deve inventare soluzioni. Il direttore sportivo Igli Tare, quindi, potrebbe puntare sull’attaccante dello Spezia come alternativa a Ciro Immobile per la prossima stagione.

Un’altra squadra che potrebbe essere fortemente interessata all’angolano, in vista della prossima stagione, potrebbe essere la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola prima di operare sul mercato dovranno capire come andrà questo finale di stagione dove saranno impegnati in finale di Coppa Italia con l’Inter e in semifinale di Conference League. In questa stagione hanno raccolto molto, in attacco, da Arthur Cabral in tutte le competizioni mentre è venuto meno Luka Jovic, il più atteso, e potrebbe essere lui il sacrificato nella prossima stagione.

Un’ultima contendente per M’Bala Nzola potrebbe essere il Torino che sta avendo molto in avanti, nelle ultime settimane, da Antonio Sanabria ma dopo l’addio di Andrea Belotti non hanno ancora trovato un attaccante di sicuro affidamento. La coppia Vagnati–Cairo sta, evidentemente, scrutando al meglio questa possibilità di mercato.