Dalla Juve all’Inter, può liberarsi gratis con la clausola segreta

Possibile colpo in salsa spagnola per Juve e Inter, che hanno la necessità di sostituire degli esuberi tecnici in partenza

Benedetta sia la Legge Bosman. E la presenza, sempre più frequente, di calciatori che arrivano a scadenza di contratto col loro club. Lo status di free agent, com’è noto, permette poi alla società acquirente di non sostenere il costo del cartellino per l’acquisizione dell’atleta. Un risparmio economico che, stanti le difficoltà finanziarie di parecchi club italiani nonchè europei – Premier League a parte – è un vero toccasana per i Direttori sportivi, impegnati ormai da anni in vere e proprie acrobazie tra prestiti, scambi e plusvalenze.

Juventus ed Inter, rivali in campo ma spesso anche sul mercato, prestano da diverso tempo grande attemzione ai possibili colpi a parametro zero pescati tanto dal bacino della Serie A quanto dall’estero. I bianconeri hanno accolto tra le proprie fila, sono nella passata stagione, Paul Pogba e Angel Di Maria. Perdendo nel contempo Paulo Dybala con le stesse modalità. I nerazzurri hanno ingaggiato invece Andre Onana, e l’anno prima Hakan Calhanoglu, riempieno due caselle importanti nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Ora, relativamente ad un centrocampista spagnolo giunto ormai alle battute finali della sua ottima carriera ma comunque capace di garantire classe e geometrie, la Vecchia Signora e la Beneamata potrebbero tornare a darsi battaglia.

Dani Parejo, spunta la clausola segreta che favorisce Juve e Inter

Impegnato in una difficile corsa per un posto in Champions League col suo Villarreal – il Sottomarino Giallo è quinto ad ottto punti dalla Real Sociedad quarta ma con una gara in meno – Dani Parejo è ancora legato al club della Comunidad Valenciana da un contratto valido fino al 2024. Quello che però in molti non sanno, e che Juve e Inter hanno appreso grazie all’intermediazione di alcuni operatori di mercato, è che esiste una sorta di clausola segreta. Che consente all’ex centrocampista del Valencia di cambiare unilaterlamente il suo destino.

Secondo quanto appreso dalla stampa spagnola, il calciatore può liberarsi a zero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo accordo col Villarreal. Un’occasione propizia per Juve e Inter, che intendono rimescolare le loro carte a centrocampo. I bianconeri a fine anno saluteranno Leandro Paredes, che non verrà riscattato dal PSG. I nerazzurri invece non sono arrivati ad un accordo con Roberto Gagliardini, anch’egli prossimo a salutare la truppa il prossimo 30 giugno. A parametro zero, ovviamente. Tanto per restare in tema di occasioni gratis, ma stavolta per le altre squadre.