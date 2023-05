DAZN, sconto del 50%: promozione incredibile per gli abbonati

La stagione del grande calcio sta per vivere tutti i suoi verdetti e DAZN è pronta con un nuovo sconto per gli abbonati: promozione da prendere al volo

Ci sono ancora molti verdetti da emettere, in Serie A ma non solo. E ci sono molte emozioni da vivere comodamente a casa per chi non sarà allo stadio: ecco perché DAZN ha lanciato in questi giorni una nuova offerta per attivare l’abbonamento risparmiando sul presente e sul futuro.

Il prezzo? Costa 19,99 euro al mese anziché 39,99 euro al mese per i primi 4 mesi, per non perdersi il meglio di questa stagione. Un’offerta speciale che si applica al piano di abbonamento DAZN Standard. Chi volesse attivare, subito o successivamente alla sottoscrizione, il piano di abbonamento DAZN Plus, dovrà pagare 54,99 euro al mese senza promozione.

L’offerta è attivabile soltanto sul sito ufficiale di DAZN e non tramite app, utilizzando una carta di credito/debito o PayPal come metodo di pagamento. Basterà accedere, cliccare su “Attiva l’offerta” e successivamente su “Accedi” inserendo la propria mail e la password DAZN che è associata.

Per pagare si potranno usare solo una carta di credito/debito o PayPal perché codici prepagati, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, non danno diritto a questa promozione. Alla scadenza dei 4 mesi con prezzo scontato, il piano DAZN Standard si rinnoverà a 39,99 euro al mese, salvo recessione da parte del cliente.

DAZN, sconto del 50%: già presentati tutti i Piani per la prossima stagione

DAZN intanto ha appena presentato ufficialmente i piani per il 2023, in attesa di capire cosa succederà per i diritti della Serie A dalla stagione 2024.

Partiamo con il piano STANDARD: a partire da 29.99 € al mese, permette di guardare in contemporanea gli eventi on diretta trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati. Però devono essere connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il piano STANDARD permette di registrare l’App su sei dispositivi al massimo e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, solo se non utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Pagando 44.99 € al mese, scatta il piano PLUS. Permette di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti, registrando fino a un massimo di sette dispositivi all’App. Qui si può utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.

Infine il piano DAZN START, disponibile a 12.99 € al mese su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio. Include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, ma anche il football NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio della lotta internazionale. In questo caso si possono registrare fino a quattro dispositivi. Si può guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.