È morto un ex calciatore e opinionista TV: calcio italiano in lacrime

Un grave lutto per il calcio italiano, se ne va una delle voci più apprezzate fra gli opinionisti sportivi

Un duro colpo per i tifosi e per quanti lo seguivano in tv, il weekend è stato decisamente più malinconico. L’addio ha reso decisamente più tristi quanti seguono la Serie A, nonché tutti quelli che avevano giocato con lui.

Il calcio italiano registra un nuovo lutto, una nuova perdita che rende più tristi tutti gli sportivi. Una perdita importante, sugli schermi tv è arrivata la conferma con un toccante ricordo e i messaggi dei tanti fan che sono arrivati tutti con un denominatore comune, ovvero la commozione.

Un ricordo sincero, nel dare il messaggio di conforto alla famiglia e nel ricordare quanto fatto nel mondo del calcio. Carminati ha dato una traccia genuina e sincera in quanto ad analisi dello sport mostrando nei suoi interventi sempre competenza e qualità.

Calcio in lutto, è morto Luca Carminati

La notizia è diventata subito virale tra i tifosi, che hanno commentato sui social con immensa commozione. Nelle ore scorse c’è stato l’addio a Luca Carminati, l’ex portiere 55enne dopo la carriera da allenatore era un apprezzabile opinionista tv per le emittenti lombarde. Ricoverato negli ultimi tempi a Verona, è stato sconfitto da un brutto male.

L’ex portiere era un personaggio apprezzato e che aveva unito la sua grande passione per lo sport a tante altre attività. Dopo la carriera da calciatore, infatti, si era rimesso in gioco facendo il consulente per una filiale bancaria, ma era rimasto nell’ambiente sportivo sempre con grande voglia di fare. In campo, prima di fare il portiere, era attaccante nel Leffe insieme a Beppe Signori, poi passò a difendere i pali militando in varie squadre e giocando anche nelle sfide contro l’Atalanta.

Fu inoltre un pioniere nel calcio femminile, vincendo da allenatori titoli a vario genere e arrivando sino alla Serie A2. La grande passione per l’Atalanta però rimase un punto fermo, militando nella squadra master e difendendola anche con una racchetta in mano. Non solo sport giocato ma anche quello parlato, i suoi interventi mirati erano spesso analizzati dai tifosi, l’ultimo dei quali fu sulle frequenze di ‘Antenna2’ nello scorso mese di marzo. La malattia, purtroppo, se l’è portato via. Il ricordo di Carminati da parte dei tifosi sta proseguendo in queste ore.