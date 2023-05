La Juve torna grande: maxi blitz a Londra e firma

La Juventus sta programmando il mercato per la prossima estate: maxi blitz a Londra, è quasi fatta per un grande colpo da una delle big del calcio inglese

La tribolata stagione della Juventus sta per concludersi. In attesa del giudizio definitivo sui vari processi che vedono coinvolta la società bianconera, i dirigenti stanno cercando di pianificare la prossima annata, che dovrà essere di rinascita. Nonostante i risultati altalenanti, e la possibile mancanza di qualificazione alle coppe europee, la Vecchia Signora non vuole minimamente ridimensionarsi. Anzi, punta a rimanere grande anche nelle ambizioni. E, per farlo, ha deciso di assicurarsi alcuni giocatori di primissimo livello, grazie a un blitz londinese che potrebbe portare dalle parti di Torino qualche top player.

Se il club bianconero sta vivendo una stagione non semplice, c’è infatti anche in Inghilterra una squadra molto importante che, dopo essersi illusa a lungo, ha visto nelle ultime settimane letteralmente crollare il proprio andamento, e di conseguenza la possibilità di vincere la Premier League. Stiamo parlando dell’Arsenal. Nonostante il quasi certo ritorno in Champions, dopo diversi anni di assenza, i Gunners hanno buttato alle ortiche una chance clamorosa di tornare a vincere. La delusione è grande, e non è detto che non possa portare a una qualche rivoluzione.

Stando ad alcune fonti spagnole, sembra infatti che Mikel Arteta sia rimasto scottato dall’accaduto e abbia deciso di cambiare molto la propria rosa sul mercato estivo. Per fare colpi importanti servirà però incassare una discreta somma, ed è per questo che il tecnico spagnolo sarebbe disposto a “sacrificare” alcuni dei pilastri della propria squadra, possibili affari per tutte le big italiane. Juventus in testa.

L’Arsenal fa piazza pulita: la Juventus ne approfitta

Se non sarà un repulisti, di certo diversi volti noti a Londra potrebbero cambiare squadra la prossima estate, per finanziare colpi importanti (si parla di un forte interesse per il nazionale inglese Declan Rice). Al di là di Reiss Nelson e di Ainsley Maitland-Niles, che verranno fatti partire a titolo gratuito alla scadenza del contratto, sembra che l’Arsenal abbia intenzione di monetizzare anche dall’attaccante Folarin Balogun, reduce da una stagione positiva in prestito al Reims. E con lui potrebbero essere sacrificati anche due dei titolari (o quasi) di quest’annata illusoria.

Potrebbe finalmente lasciare Londra il centrocampista svizzero Granit Xhaka. Da anni pilastro dei Gunners, già nelle ultime sessioni di mercato era stato a un passo dall’Italia, finito nel mirino di José Mourinho, che avrebbe voluto portarlo alla Roma. Esperto, carismatico, roccioso e moderno, Xhaka potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus, a prescindere dalla permanenza o meno di Adrien Rabiot.

Ma c’è un altro calciatore che piace, e non poco, alla Vecchia Signora, e che potrebbe lasciare Londra la prossima estate: il terzino Kieran Tierney. Scozzese, classe 1997, dopo un paio di stagioni di alto livello, da titolare nell’undici dei Gunners, nell’ultima annata ha faticato a imporsi tra i preferiti di Arteta. Il manager potrebbe perciò liberarsene per un’offerta nemmeno troppo alta, di circa 25 milioni di euro. Per ora si tratta di idee, suggestioni, ma la sensazione è che nella prossima estate Londra possa rivelarsi una delle piazze più calde anche per il mercato bianconero in entrata. UEFA e tribunali permettendo.