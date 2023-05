“Mai”: Maxi Lopez cena con Wanda e ‘attacca’ Icardi

Il triangolo tra Maxi Lopez, Wanda Nara e Mauro Icardi fa sempre discutere, il mondo del gossip è sempre in prima fila per registrare le ultime

L’ex attaccante ha ancora puntato il mirino sull’ex moglie e sull’attuale calciatore del Galatasaray, le discussioni su questa coppia non sono ancora sopite e gli amanti del pettegolezzo registrano altri indizi su quanto successo.

Il tempo non cancella le ferite, soprattutto quelle amorose. Maxi Lopez ha sempre mantenuto un profilo abbastanza netto, dopo la separazione da Wanda Nara che gli preferì, ormai una decina di anni fa circa, il più giovane attaccante argentino Mauro Icardi. Cresciuto sotto l’ala di Maxi Lopez alla Sampdoria, il centravanti poi passato all’Inter discutere tutta Italia e non solo con la relazione intrecciata con l’allora moglie dell’ex punta del Catania.

Un triangolo tra Italia e Argentina e tanti problemi, tensioni nonché sfoghi registrati negli ultimi anni. Maxi Lopez, che ha appeso gli scarpini al chiodo dopo varie avventure nel calcio italiano, è protagonista con nuove dichiarazioni.

Maxi Lopez, nuova bordata a Wanda e Mauro

Un colpo di scena arriva direttamente dall’Argentina e, come riporta Golssip, è qualcosa di assolutamente imprevedibile, anche per quanto detto in passato. C’è stato un dietrofront importante, almeno il primo è quello più evidente. Lopez e Wanda Nara a cena, qualcosa che nessuno poteva immaginare sino a qualche tempo fa, in uno dei maggiori ristoranti di Bueinos Aires. Lopez ha perdonato Wanda Nara ed è pronto a tornare con lei?

I dubbi degli appassionati di gossip stanno crescendo, il destino sentimentale di Wanda Nara è sempre molto discusso. È stato però lo stesso Lopez a mettere le cose in chiaro: “Ci siamo seduti a mangiare insieme perché c’erano i nostri ragazzi, Valentino, Costantino e Benedicto. È stato un incontro casuale”. Ha messo subito le cose in chiaro, Maxi Lopez tollererà l’ex moglie solo per il bene dei figli e non ha nessuna intenzione di tornare con lei, specificando come l’unico obiettivo è quello della felicità dei loro ragazzi.

Allo stesso tempo, Lopez contro Icardi è un classico confermato dallo stesso ex calciatore. Ha specificato come non prova stima della punta del Galatasaray: “Non andrei mai a cena con lui, può sedersi al tavolo con Wanda Nara e con le loro figlie, ma mai lo farà con me”. Una presa di posizione netta, Maxi Lopez non ama la famiglia sin troppo allargata e quanto accaduto in passato basta e avanza per mantenersi coerenti.