Rescinde e vola in Serie A: accordo con la big

Un big pronto per l’arrivo in Serie A, un top club lo avrà a parametro zero dando una decisione scossa al calciomercato estivo

Ci sono fuoriclasse che puntano al rilancio, il campionato italiano sta diventando il torneo giusto per rilanciarsi. Un big a parametro zero, una squadra in Serie A potrebbe cogliere al volo l’occasione e bruciare la concorrenza.

I segnali positivi della Serie A continuano a maturare nel calciomercato. Piazzare cinque squadre nelle semifinali europee ha riportato l’attenzione sul campionato italiano, i top club stanno diventando sempre più apprezzati dai big in cerca di rilancio.

Uno in particolare potrebbe arrivare in Italia a distanza di anni, era stato cercato nel calciomercato qualche stagione fa ed ora sembra esser pronto per la Serie A. Un big a costo zero sarà il massimo per aumentare il potenziale offensivo, un regalo non da poco per la prossima stagione.

Dal Manchester in Serie A, arriva gratis

La situazione del Manchester United spinge uno dei campioni a fare le valigie. Il club inglese è pronto all’ennesima rivoluzione, ci sono dei costi da abbattere e la necessità di lanciare altri ragazzi dal settore giovanile. Il rendimento non è stato pazzesco per i big in questa stagione e uno su tutti ha particolarmente deluso i tifosi dello United che, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe salutare definitivamente la Premier League. È Anthony Martial il nome caldo per la Serie A, arrivando a costo zero sarebbe un colpo pregiato.

Il francese è un attaccante da rilanciare, va saputo mettere nelle giuste condizioni per fare bene e il Manchester faciliterebbe l’eventuale arrivo in Italia. Offrendo una buonuscita, Martial sarebbe libero di accasarsi in Serie A, Milan, Inter e Juve valutano l’eventuale affare portando comunque un uomo di esperienza nella batteria offensiva.

Martial in Italia arriverebbe aiutato anche dal Decreto Crescita, che abbatterebbe i costi decisamente sullo stipendio al lordo in caso di accordo per più stagioni. Le ipotesi sull’arrivo in Serie A sono importanti, il Milan potrebbe prendere un elemento da piazzare come vice Leao o come vice Giroud, andando a integrarsi molto bene col gioco di Stefano Pioli. L’Inter fa le sue valutazioni, non offrirebbe però più di cinque milioni annui di stipendio, considerando come Marotta ha il compito di abbassare il monte ingaggi. La Juve invece è legata agli esiti della giustizia sportiva, tornare in Champions League sarebbe un incentivo anche per il calciomercato.