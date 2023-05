Scambio capitale per Kessie: Inter e Juve annichilite

L’obiettivo di calciomercato di Inter e Juventus, l’ex Milan Franck Kessié, sta per sfumare: pronto un maxi scambio

Il calciomercato deve ancora cominciare ma c’è già che ha iniziato a muoversi. In Italia tra i club che maggiormente dandranno incontro alla rivoluzione in estate, in cima c’è certamente l’Inter di Simone Inzaghi. Il primo ad essere in bilico è proprio il tecnico. Perciò prima di fare la squadra, la società nerazzurra dovrà capire chi ci sarà in panchina.

Ciononostante, ci sono alcuni elementi che al di là di tutto hanno già preparato le valigie. Come Marcelo Brozovic, il croato sembra giunto al termine dell’avventura meneghina e per questo potrebbe partite. L’indiziato numero uno per sostituire il regista dell’Inter, fino a poco tempo fa rispondeva al nome di Franck Kessié.

Solo che anche l’ivoriano ex Milan sembra destinato a sfumare. Una beffa per Inter e Juventus che erano sulle tracce del giocatore. C’è un club che è pronto ad affondare l’offerta per il classe 1996 in forza al Barcellona. Se la trattativa dovesse andare in porto, le due italiane sarebbero costrette e virare su nuovi obiettivi.

Kessié sul mercato: maxi scambio in vista

Kessié farà le valigie in estate e dirà addio al Barcellona. Almeno questo è ciò che traspare da fonti vicine ai futuri campioni di Spagna. Questo ha fatto scattare la scintilla prima in casa Inter, che già a gennaio ha lavorato per l’acquisto del quasi ventisettenne, e poi anche quella della Juventus che tra poche settimane perderà alcuni preziosi elementi a centrocampo.

Tuttavia, l’affare Kessié starebbe per chiudersi. Il club pronto ad affondare il colpo sembrerebbe il Paris Saint Germain. La società francese non è soddisfatta dell’operato di Renato Sanches e avrebbe espressamente chiesto all’agente del giocatore, Jorge Mendes, di trovargli una nuova sistemazione.

Tra i club che sono stati ascoltati non è mancato il Barcellona di Joan Laporta, amico del procuratore che per una serie di ragioni non potrà spendere. Per questo lo scambio di cartellini rimane una possibilità più concreta. In tal caso per Inter e Juventus competere diventerebbe particolarmente difficile.

In poche parole le due compagini del Nord dovranno a breve cambiare obiettivi di calciomercato. La stagione sta per concludersi e molto dipenderà, oltre che dagli allenatori che siederanno in panchina, anche da quella che sarà la posizione finale in Serie A. Partecipare o meno alla Champions League rischia di fare una grande differenza.

Il nuovo obiettivo di Inter e Juventus

Ci sono altri calciatori attenzionati dalle big di Serie A che farebbero comodo a Inter e Juventus. Soprattutto a centrocampo. Il nome caldo dell’estate, perciò, rischia così di essere Davide Frattesi. Anche lui in procinto di salutare il Sassuolo a fine stagione.

Come rinforzo a centrocampo sarebbe perfetto anche se ci vorrà una cifra considerevole sia per convincere gli emiliani sia per battere l’agguerrita concorrenza nei confronti del classe 1999.