Tradimento e vendetta: Juve al tappeto

Una situazione che potrebbe sorprendere durante il prossimo calciomercato estivo: la Juventus ko, il tradimento è servito

Una stagione di alti e bassi quella della Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver salutato ufficialmente la Coppa Italia per mano dell’Inter, deve adesso fare i conti con gli ultimi due obiettivi a disposizione.

La sfida con il Siviglia, in semifinale di Europa League, è ormai ad un passo. In casa bianconera c’è la ferma volontà di tornare a fare la storia, guadagnando la finale di Budapest contro una tra Bayer Leverkusen e Roma. L’annata bianconera è stata difficile, a maggior ragione con il caso plusvalenze fittizie e il -15 – poi momentaneamente revocata in attesa di una nuova discussione – che ha complicato la classifica della squadra di Allegri. Sarà assolutamente fondamentale rientrare tra le prime quattro in Serie A, per poter disputare la fase a gironi della prossima Champions League. Intanto, seppur a piccoli passi, cominciano ad avanzare le idee che durante il calciomercato estivo coinvolgeranno inevitabilmente la Juventus. Un’estate all’insegna del cambiamento quasi totale, sia per quanto riguarda la squadra che nella dirigenza, fino all’allenatore. Massimiliano Allegri è sotto contratto fino al 2025 ma le voci su una sostituzione del ‘Conte Max’ si susseguono giorno dopo giorno.

Altro che Juve: l’ex bianconero firma con l’Inter

La difesa bianconera vede Leonardo Bonucci, 36 anni ed in scadenza tra un anno, tutt’altro che certo di restare. Ancor meno solide le posizioni di Alex Sandro e Cuadrado che a zero, il prossimo 30 giugno, dovrebbero dire addio alla ‘Vecchia Signora’. A centrocampo è praticamente certo l’addio di Paredes – pronto a ritornare al PSG dopo il prestito annuale – oltre al nodo Rabiot.

Il francese è incerto, non ha ancora deciso se rinnovare o dire addio subito a scadenza, ed è per questo che per le entrate in mediana ci sarà da attendere. Il mercato bianconero, però, potrebbe registrare anche spiacevoli sorprese ed una di queste vedrebbe alla finestra l’Inter. Perchè uno dei possibili eredi di Allegri, ed ex bandiera bianconera, starebbe flirtando a distanza con i nerazzurri in caso di esonero di Simone Inzaghi. Si tratta di Igor Tudor, il cui lavoro alla guida dell’Olympique Marsiglia sta stupendo tutti. La squadra francese è seconda dietro solo al PSG, con il tecnico croato che recentemente è stato accostato alla pista bianconera per l’estate.

L’ex difensore, che ha già allenato la Juventus da vice di Andrea Pirlo, potrebbe però ‘vendicarsi’ per l’esonero che in passato lo ha portato via da Torino. L’Inter starebbe quindi valutando diversi nomi per il post Inzaghi ed uno di questi rischia di essere l’ex juventino. Tudor nuovamente in Serie A, sulla panchina nerazzurra, rappresenterebbe uno ‘schiaffo’ non da poco. Attendendo, poi, quella che sarà la decisione definitiva della società piemontese su Massimiliano Allegri.