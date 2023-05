Addio Juventus, cessione già decisa: irrompe il Barcellona

La Juve ha bisogno di rimettere a posto il suo bilancio ed è pertanto pronta a cedere uno dei suoi giocatori: si sarebbe fatto avanti il Barcellona

La Juventus sta entrando nel finale di una stagione che è stata senza dubbio molto travagliata per i colori bianconeri. La Vecchia Signora, oltre alle tante difficoltà palesate in campo, deve fare i conti anche con la giustizia sportiva e con le probabili penalizzazioni determinate dal processo plusvalenze e dalla manovra stipendi. Sul terreno di gioco i bianconeri vivono una profonda crisi, caratterizzata da un solo punto conquistato nelle ultime 4 gare di campionato.

In generale è stato un mese di aprile terribile per la Juve, capace di ottenere solo due successi (entrambi in casa con il punteggio di 1-0, contro Verona e Sporting Lisbona): in queste ultime settimane sono arrivati diversi ko (tre di fila contro Lazio, Sassuolo e Napoli) oltre a quello rimediato a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter (1-0, rete di Dimarco) che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dal torneo.

La Juve ha ancora due obiettivi, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League (sentenze sportive permettendo) e l’Europa League, dove se la vedrà in semifinale con il Siviglia. A prescindere da come andrà a finire questa stagione i tifosi chiedono una svolta: tuttavia sarà difficile fare grandi operazioni in entrata, dato che le finanze bianconere sono tutt’altro che rosee.

La Juve pronta a cedere il giocatore: lo vuole il Barcellona

Al contrario, in molti ritengono che Madama sarà costretta a lasciar andare qualche suo pezzo pregiato in estate per risanare i suoi conti. Si parla molto di interessamenti da parte dei big club europei per Chiesa e Vlahovic, ma stando alle ultime notizie pare che anche un altro giocatore di proprietà della Juventus sia destinato a cambiare casacca.

Stiamo parlando di Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato a Torino nel gennaio 2022 e girato poi in prestito al Chelsea la scorsa estate. Nei suoi sei mesi alla Juve l’ex Moenchengladbach non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità, anche a causa di alcuni infortuni. Anche l’avventura londinese non è stata affatto soddisfacente per Zakaria, che ha collezionato pochissime presenze con la maglia dei Blues.

Il Chelsea non riscatterà Zakaria al termine di questa stagione, pertanto il centrocampista svizzero tornerà alla Juventus. Tuttavia, come riporta anche Calciomercato.com, il 26enne è finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana vorrebbero regalare a mister Xavi un centrocampista di spessore e Zakaria potrebbe essere il profilo giusto. Le parti si sono sedute al tavolo per discutere della fattibilità dell’operazione: non è da escludere uno scambio con Franck Kessié, da tempo obiettivo prioritario (sempre in piedi l’ipotesi di un ‘baratto’ con Brozovic) dell’Inter.