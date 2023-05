Affare da applausi, la Juventus cala il colpo dal Chelsea

La Juventus fa sul serio ed è pronta a bussare alla porta del Chelsea per il calciatore che, a quanto pare, è in uscita dai ‘Blues’

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, la Juventus si sta proiettando già alla prossima. L’obiettivo è quello di chiedere informazioni e, successivamente, acquistare il calciatore che non rientra nei piani della società inglese. La dirigenza bianconera ha già in mente come effettuare questa operazione di mercato.

Per il tecnico Massimiliano Allegri non ci sono assolutamente dubbi: per rinforzare quel reparto ha bisogno di un calciatore come lui. Anche se bisogna fare molta attenzione visto che la concorrenza è molto ampia. Sarà una estate a dir poco infuocata per quanto riguarda il mercato.

Nell’ultima Coppa del Mondo è stato uno dei calciatori più determinanti. Tanto da portare il Marocco ad uno storico quarto posto. Mai una squadra nordafricana era riuscita in questa incredibile impresa. Prestazioni di altissimo livello con la sua nazionale. Decisamente non la stessa cosa con il suo club dove, addirittura, viene considerato una riserva. Stiamo parlando di Hakim Ziyech che si prepara a lasciare il Chelsea alla fine di questa stagione. Il trequartista continua a non avere molto spazio con i ‘Blues’. A dire il vero, già nel mese di gennaio, il suo obiettivo era quello di andare via dall’Inghilterra per provare una nuova esperienza.

Juventus, dal Chelsea il nuovo obiettivo per l’attacco: le ultime

Si era fatto avanti il Paris Saint Germain. Sembrava tutto fatto con i parigini, ma alla fine non se ne fece più nulla. In Italia ci aveva pensato anche il Milan, ma il suo ingaggio preoccupava (e non poco) Maldini. Adesso vuole provarci la società bianconera. La stessa che lo ha inserito nella lista dei desideri. Per rinforzare il reparto offensivo, il club sta pensando seriamente a lui. Tanto è vero che già hanno in mente la formula per una possibile offerta. Proprio come ha fatto l’ex ad Beppe Marotta. Sempre con il Chelsea, ma in ‘stile Lukaku‘: una richiesta di prestito biennale con diritto di riscatto fissato ad una cifra “accettabile”.

Non è un mistero che il Chelsea voglia sbarazzarsi di lui (e di altri elementi di una rosa infinita) in questa prossima estate. Il classe ’93 vuole cambiare aria. Fino a questo momento della stagione ha collezionato solamente 20 presenze (la maggior parte subentrando dalla panchina) non trovando mai la rete. Una piccola “consolazione” è quella di aver fornito un assist per un suo compagno di squadra, ma decisamente troppo poco per un calciatore di livello. Il marocchino pare che abbia perso molti stimoli nel Regno Unito ed ha bisogno di cambiare aria.