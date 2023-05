Il Papu ritorna in A: sarà lui il primo colpo

L’esperienza a Siviglia per il Papu Gomez è ormai finita. Per lui possibile un ritorno in Serie A visto il forte interessamento di una squadra. I dettagli.

Il Papu Gomez e l’Italia: un rapporto d’amore mai interrotto e che potrebbe riprendere già nelle prossime settimane. Nonostante le richieste arrivate dall’Argentina, l’ex Atalanta starebbe ragionando sulla possibilità di ritornare nel nostro Paese per provare a riprendere il discorso dove lo ha lasciato qualche stagione fa.

Secondo quanto riferito da Relevo, una squadra di Serie A sarebbe pronta a fare di tutto pur riportare Gomez durante il calciomercato estivo. E dal Siviglia non ci sarà nessun no considerando che l’argentino non rientra più nei piani del club.

Calciomercato: Gomez ritorna in Serie A, ecco con chi firma

L’esperienza al Siviglia per Gomez non è andata sicuramente secondo le aspettative e l’addio al termine della stagione sembra essere l’unica possibilità considerando le difficoltà avute in questa annata. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un ritorno in patria considerando che questa potrebbe essere l’ultima esperienza tra i ‘big’ del Papu. Ma nelle sue intenzioni c’è il ritorno in Italia per cercare di riprendere il discorso da dove lo ha lasciato quando ha lasciato il nostro Paese.

E per Gomez durante il calciomercato estivo ci potrebbe essere il Monza. I brianzoli lo avevano cercato già a gennaio, ma alla fine si è preferito non affondare il colpo. Ora, però, la situazione sembra essere completamente differente. La squadra di Palladino potrebbe alzare l’asticella per ambire a traguardi importanti e il nome dell’argentino rappresenta una possibilità importante considerando anche quanto fatto vedere in passato.

Il Papu potrebbe essere, non solo il primo colpo, ma quel giocatore per alzare il livello e puntare all’Europa. Naturalmente bisognerà capire se ci saranno le condizioni economiche, ma le riflessioni sono in corso e presto sarà presa una decisione definitiva.

Mercato: Gomez tra Monza e ritorno in Argentina

Il Monza in Italia sembra rappresentare l’unica possibilità per Gomez durante il calciomercato estivo. Difficile in questo momento che altre squadre possano puntare sull’argentino, ma naturalmente attenzione a club in arrivo dalla B come Bari, Parma, Cagliari o Genoa, che hanno una forza economica non indifferente e potrebbero farsi questo regalo per la promozione.

In caso di fumata nera, l’ipotesi più reale per Gomez è quella di un ritorno in Argentina considerando che ormai la strada è assolutamente segnata e la sua permanenza con il Siviglia è assolutamente esclusa visto che i rapporti sono ai minimi storici.