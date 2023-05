Il costume è minuscolo: Ludovica Pagani show

Ludovica Pagani si lancia già nell’estate con un look in costume che lascia senza fiato: visione celestiale per i fan, che curve

Uno dei volti che hanno maggiormente attirato la curiosità dei fan in questi anni è senza dubbio quello di Ludovica Pagani. La showgirl e influencer bergamasca ha vissuto una ascesa piuttosto rapida, raggiungendo una grande notorietà in ogni dove e la sensazione è che per lei si sia soltanto all’inizio di una lunga e fortunata carriera.

La 27enne unisce a un fascino non comune simpatia, presenza scenica e una grandissima versatilità, forse la cosa che la caratterizza maggiormente e ha fatto sì che potesse affermarsi in svariati campi.

Ludovica Pagani, l’influencer ‘totale’: sempre più alla conquista del web

Dagli inizi come youtuber e come valletta televisiva di trasmissioni sportive, di strada ne ha fatta, Ludovica, eccome. Oggi, parliamo di un volto in grado di vantare oltre 3 milioni e mezzo di followers su Instagram.

Conosciuta dagli amanti del calcio non solo per la sua relazione con il giocatore della Roma Stephan El Shaarawy, ma anche come conduttrice sportiva, ospite di svariate trasmissioni. E poi ancora modella, influencer, volto pubblicitario, disc jockey, con soprattutto questa attività che negli ultimi tempi le ha dato notevoli soddisfazioni.

Insomma, Ludovica è uno dei personaggi femminili più poliedrici del mondo dello spettacolo e riesce in qualsiasi cosa faccia. Manco a dirlo, la attendiamo grandissima protagonista nell’estate sui social, dove sono tante le bellezze che si stanno preparando a sfoderare tutto il loro fascino.

Ludovica Pagani, antipasto d’estate con un costume stratosferico: scollatura da sogno, primo piano ipnotico

Ludovica gioca d’anticipo e per il ponte del 1 maggio si è concessa un viaggio a Sharm El Sheikh. Naturalmente, approfittandone per mostrare a tutti di aver già superato a pieni voti la prova costume, anche se in proposito non potevano esserci poi grandi dubbi.

Il primo piano in costume è davvero mozzafiato, la fisicità prorompente e statuaria di Ludovica risalta con una visione ravvicinata in bikini che quasi buca lo schermo. Scollatura eclatante che accende in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori, che immancabilmente si precipitano a elargire like e commenti entusiasti a favore della propria beniamina. Un capolavoro che alza già notevolmente la temperatura, la sfida a tutte le altre bellezze del web è stata lanciata: Ludovica quest’anno non farà prigionieri.