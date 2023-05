La Roma prende un top in mezzo al campo: anticipata la Juve

La Roma targata mister José Mourinho potrebbe anticipare la Juventus e acquistare un rinforzo importante per il proprio centrocampo in estate

La lotta per un posto in Champions League s’infittisce ulteriormente. Per quanto concerne il mondo Roma, l’umore non è dei migliori dopo il pareggio beffa contro il Milan allo Stadio Olimpico. Un successo avrebbe consentito ai giallorossi di rimanere al terzo posto, distaccando la compagine targata Stefano Pioli. Ma così non è stato e, come se non bastasse, ci si mettono gli infortuni a complicare ancora di più la situazione.

I giallorossi, infatti, hanno perso fino al termine della stagione Marash Kumbulla e Diego Llorente. Attualmente, non è a disposizione neanche il totem della difesa, ossia Chris Smalling. Il centrale inglese, dal canto suo, è alle prese con una lesione muscolare e potrebbe perfino saltare entrambe le sfide di Europa League contro il Bayer Leverkusen, due gare che delicatissime è dire poco. Insomma, abbiamo a che fare con una vera e propria emergenza, che obbliga José Mourinho a ridisegnare la squadra per questo rush finale. Cosa tutt’altro che semplice ovviamente, però lo Special One ha un’esperienza tale da poter far fronte a qualsiasi problematica. Anche se i miracoli non rientrano nel pacchetto.

Tant’è che l’allenatore portoghese continua a sottolineare nelle interviste come la sua rosa più povera rispetto ad altre. D’altronde, l’ex Inter e Real Madrid lo conosciamo bene: voglia infinita di vincere e primeggiare, che lo porta a non accontentarsi mai. Anzi, è sempre stato molto esigente con le proprie società in ambito di calciomercato. Alla Roma si registrano evidenti limiti generati dal Fair Play Finanziario, ma Mourinho vuole di più. È, indubbiamente, la condizione per restare sulla panchina giallorossa. La permanenza del tecnico, infatti, dipenderà molto dalle garanzie che i Friedkin riusciranno a dargli in ottica fronte acquisti. La squadra necessita di alcuni investimenti importanti, al fine di alzare concretamente l’asticella e raggiungere livelli più elevati.

Calciomercato Roma, colpo Tielemans: Mourinho può battere la Juventus

La Champions, in tal senso, è fondamentale, perché può attrarre calciatore dallo spessore internazionale. E il General Manager Tiago Pinto è estremamente attento ai parametri zero. Ecco che il club capitolino, come riferisce ‘Rete Sport’, starebbe valutando concretamente l’acquisto di Tielemans, centrocampista in scadenza di contratto giugno 2023 col Leicester City.

La pedina in questione piace particolarmente pure alla Juventus, però Mourinho potrebbe giocare d’anticipo. L’intervento diretto da parte dello Special One potrebbe sicuramente incidere parecchio sulla volontà del talento belga. La Roma non vuole assolutamente perdere tempo, poiché consapevole della frustrazione dell’allenatore di Setubal. Che la carriera di Tielemans possa davvero proseguire in Serie A con la maglia giallorossa? Presto per dirlo, ma è una possibilità a quanto pare. La Juventus è avvisata.