Ora la decisione è presa: addio alla Juve ad un passo

La Juventus ha preso la decisione nei confronti del calciatore: a meno di clamorosi colpi di scena le due strade sono pronte a dividersi

Se ne sta parlando già da un po’, ma a quanto pare adesso sembra che non ci siano più dubbi: il giocatore è pronto a lasciare la ‘Vecchia Signora’ al termine di questa stagione sportiva.

Una voce che inizia già a circolare nella città di Torino. In particolar modo sui social network dove i sostenitori bianconeri ipotizzano un addio, quasi certo, da parte dell’atleta.

Juventus, oramai non ci sono dubbi: a fine stagione sarà addio

I ragazzi di Allegri non riescono ad andare oltre l’1-1 in casa del Bologna. Ad andare in vantaggio sono proprio i felsinei con Orsolini (su calcio di rigore). Sempre dal penalty gli ospiti hanno la possibilità di rimediare con Milik, ma la sua conclusione (ed anche la rincorsa molto discutibile) viene parata senza problemi da Skorupski. Solamente nel secondo tempo l’attaccante ha il modo di riscattarsi e di battere il proprio connazionale con un sinistro fulminante che non lascia alcun tipo di scampo all’estremo difensore. A poche ora dal match, però, ha fatto discutere molto una vicenda che ha visto come protagonista un attaccante bianconero.

Si tratta di Angel Di Maria che non è stato convocato. Anzi, a dire il verso, per lui si parla di un infortunio. Un problema muscolare che, però, ha insospettito molto i sostenitori della ‘Vecchia Signora’. In molti ipotizzano che questo “malessere” sia dovuto ad altro. Ovvero al fatto che sapeva benissimo di non partire titolare contro la squadra allenata da Thiago Motta. L’argentino ha giocato nel penultimo match, quello perso in Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro l’Inter. Nel corso dell’ultimo allenamento, prima della partenza per Bologna, aveva abbandonato anzitempo il campo per un problema alla caviglia.

Un infortunio che ha insospettito non poco i tifosi che si sono scatenati sui social network. Per molti di loro non ci sono dubbi: questo è un segnale per un suo possibile addio a fine stagione. Il suo contratto sta per andare in scadenza (30 giugno). A questo punto diventa sempre più probabile (se non quasi ufficiale) che le due strade sono pronte a dividersi. Per il campione del Mondo si sta per avvicinare, sempre di più, il possibile ritorno in Patria: in particolar modo al Rosario Central. Dove tutto è iniziato: gli argentini sono pronti a riaccoglierlo a braccia aperte.