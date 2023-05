Serie A: Palladino sta per firmare, l’annuncio non lascia dubbi

Raffaele Palladino sta per firmare con un club di Serie A. Per il tecnico si tratta della grande occasione di partire da inizio stagione. Le ultime.

Arrivato sulla panchina del Monza per sostituire Giovanni Stroppa in attesa di un nuovo tecnico, Raffaele Palladino in poco tempo ha conquistato tutti. La salvezza matematica è arrivata con sei giornate di anticipo e il suo nome è stato accostato sempre a diverse big in ottica della prossima stagione.

Ma Palladino è pronto a firmare con un club di Serie A. Proprio nelle scorse ore è arrivato un annuncio che non lascia dubbi e mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale. Vedremo se questo arriverà nelle prossime settimane.

Svolta Palladino: arriva la firma, l’annuncio

Raffaele Palladino è pronto finalmente ad iniziare una stagione in panchina. L’arrivo a Monza non è stato assolutamente semplice considerando il fatto che ha ereditato molti giocatori della gestione Stroppa. A gennaio ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione e l’obiettivo alla fine è arrivato anche se le difficoltà non sono mancate. Ora per il tecnico è in arrivo forse l’opportunità più grande della sua carriera: partire dall’inizio sulla panchina e provare da subito a mettere in campo le sue idee. L’obiettivo è sicuramente quello di proseguire sul trend iniziato in questi mesi.

Nel futuro di Palladino c’è sicuramente la Serie A e il Monza. Intercettato dai microfoni dell’Ansa, Adriano Galliani ha ribadito che sarà proprio l’attuale tecnico il futuro allenatore del club brianzolo e a questo punto la tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di poco tempo. Come ben sappiamo, in casa lombarda si è sempre pensato ad ottenere la salvezza. Ora l’obiettivo è stato raggiunto e si può iniziare a programmare il futuro.

Vedremo se questa ufficialità ci sarà a breve oppure il tecnico deciderà comunque di aspettare la fine della stagione anche per capire eventuali offerte dalle big.

Monza: Palladino rinvia il rinnovo a fine campionato

Nonostante le parole di Galliani, per il momento Palladino non vuole pensare al rinnovo. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico ha confermato di essere molto grato alla società brianzola, ma l’obiettivo principale è quello di chiudere al meglio il campionato e poi prendere decisioni.

Quindi dopo il 4 giugno possibile un incontro con il club per sciogliere i dubbi e prendere una decisione. Difficile in questo momento pensare a Palladino lontano dal Monza. I brianzoli per lui possono essere il club giusto per continuare il percorso di crescita prima magari di iniziare una esperienza diversa in una squadra con ambizioni più alte.