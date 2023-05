Zaniolo ‘chiama’ la Juve: affare con contropartita

ll talento ex Roma sente già nostalgia dell’Italia: l’affare con la Juve si gioca sul sottile filo della contropartita tecnica

A volte ritornano. E spesso lo fanno anche prima del previsto. La storia del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juve, interrotta bruscamente la scorsa estate anche per l’intransigenza della Roma, l’allora club del talento azzurro, potreebbe ora arricchirsi di un nuovo capitolo. Il calciatore sta vivendo un’esperienza contraddittoria in Turchia: gioca poco, ma quando lo fa incanta. Le sole 7 presenze in campionato, condite però da 3 reti, sono lì a certificare uno stato di cose ben preciso.

Secondo le ultime indiscrezioni l’ex prodotto delle Giovanili dell’Inter si sarebbe già stufato della sua esperienza al Galatasaray. Dietro l’insofferenza del calciatore c’è anche il timore di perdere per l’ennesima volta il treno della Nazionale azzurra, già passato davanti ai suoi occhi, senza che lui potesse salirci, in diverse occasioni. La scarsa visibilità, anche internazionale, del club giallorosso avrebbe convinto il giocatore a ritentare la fortuna in Italia. Il suo entourage si starebbe già muovendo nella direzione di una candidatura per la maglia della Juve. La squadra per cui faceva il tifo Nicolò da piccolo.

Zaniolo alla Juve, tutti i possibili incastri

Partiamo dall’accordo sotroscritto nella prima settimana dello scorso febbraio tra Zaniolo e il club turco: clausola rescissoria da 35 milioni, con la Roma che incasserebbe altri 10 milioni circa di eventuali bonus e il 20% su una futura eventuale rivendita. In questo momento la società bianconera, che tecnicamente non sa nemmeno se un’eventuale qualificazione sul campo alla prossima Champions League basterebbe per parteciparvi, non può mettere sul piatto un cash di tale portata. Ecco allora che ci si potrebbe giocare la carta sempre buona della contropartita tecnica. Che di fatto sarebbe anche stata già individuata.

Si tratta di Denis Zakaria, il centrocampista svizzero che tornerà di volata alla Juve il 1 luglio alla scadenza dell’infruttuoso – per i Blues – prestito annuale. L’ex Mönchengladbach è profilo gradito dalle parti di Istanbul anche se, a dispetto della valutazione di mercato dei due, che è simile, risulta difficile ipotizzare uno scambio alla pari. La Juve si garantirebbe comunque la certezza di abbassare notevolmente il cash da elargire ai giallorossi di Turchia, ma c’è da fare i conti anche col gradimento dell’elvetico. Che preferirebbe di gran lunga tornare in Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo. E dove gli estimatori non mancano. La telenovela Juve-Zaniolo è pronta a ripartire con il lancio della sua seconda stagione. Che potrebbe vedere anche il Milan tra gli attori protagonisti, come fu per la prima.