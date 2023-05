Zidane-Juve, tutto deciso: adesso è ufficiale

Ancora un risultato negativo per Massimiliano Allegri e la Juventus: i bianconeri non vincono da quattro partite in campionato, cinque se si conta la Coppa Italia

Nonostante le conferme di Calvo ad inizio gara, la posizione di Max Allegri non è ben salda e tutto dipenderà dai risultati che otterrà nelle prossime sei giornate senza dimenticare l’Europa League con i bianconeri impegnati nella doppia sfida contro il Siviglia.

Massimiliano Allegri deve invertire un trend negativo, con il mese di aprile che ha messo in luce le tante difficoltà di una squadra che non riesce più a seguire il suo allenatore. Diversi i profili di allenatori accostati negli ultimi giorni alla Juventus, con un importante indiscrezione proveniente dalla Spagna sul futuro di Zinedine Zidane.

Calciomerca Juventus, Zidane resta una priorità

Qualche giorno fa l’ex allenatore del Real Madrid è stato accostato alla Juventus in alternativa a Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora sta vivendo una stagione difficile, non in linea con gli obiettivi prefissati ad inizio anno dal club torinese. Il sodalizio bianconero è una delle possibili mete per il tecnico francese desideroso di iniziare una nuova avventura in panchina. Ma non finisce qui perchè negli ultimi giorni di mercato, c’è un altro candidato per diventare il nuovo allenatore della Juve: il croato Igor Tudor.

In queste due stagioni lontano dal mondo del calcio, Zinedine Zidane ha sempre chiarito che la sua priorità non sono i soldi, ma un progetto tecnico valido e serio e, che allo stesso tempo, dia pieni poteri all’allenatore francese. In passato lo stesso Zidane ha rifiutato un’offerta faraonica dall’Arabia, dimostrando come nei suoi penseri ci sia la voglia di allenare in Europa. Il PSG è l’altra ipotesi, visto il futuro incerto di Christophe Galtier con l’ex Nizza che potrebbe essere esonerato dopo una stagione negativa.

Marca sottolinea come Zizou sia sul mercato, ma non andrà al Real Madrid, perchè le Merengues hanno un titolare: Carlo Ancelotti. Lo stesso tecnico di Reggiolo ha manifestato la voglia di continuare la sua esperienza a Madrid e andare a scadenza naturale di contratto (2024). Cessate del tutto le sirene brasiliane, che volevano l’ex Milan sulla panchina della Nazionale verdeoro. Appunto per questo il futuro di Zinedine Zidane è incerto con la Juventus che appare al momento l’unica reale soluzione per l’allenatore francese, destinato a tornare in pista a partire dalla prossima stagione. Staremo a vedere.