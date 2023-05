Abraham cambia maglia, colpo da 40 milioni: tutti i dettagli

In estate Tammy Abraham e la Roma lavoreranno per la separazione: il club è pronto ad accettare 40 milioni di euro

Stagione tutt’altro che idilliaca quella disputata da Tammy Abraham quest’anno. Mancano diverse partite al termine della stagione romanista e il centravanti inglese può ancora puntare alla doppia cifra in termini di gol segnati. Se in Serie A gliene mancano due, per raggiungere questo traguardo in tutte le competizioni ne basterà appena uno. Tra campionato ed Europa League quasi tutto è ancora possibile.

Al di là di questo, l’operato di Abraham in stagione è stato deludente al punto che in società già si sta pensando ad un possibile nuovo rinforzo in attacco. L’ultima parola spetterà a José Mourinho ma prima di capire chi sarà il preferito del tecnico, sarà necessario vedere quale sarà il piazzamento finale della Roma in campionato.

Partecipare alla Champions League in programma il prossimo anno, darebbe sicuramente risorse economiche utile per rifondare il parco attaccanti. Nel frattempo, la Roma cerca acquirenti: per il cartellino dell’ex Chelsea si parte da una base di 40 milioni di euro. Somma sborsata dai giallorossi appena un paio d’anni fa per il suo acquisto.

La Roma cede Abraham: ci vogliono 40 milioni

Spesa che ovviamente la società non vuole perdere o quantomeno ammortizzare. Per riuscirci, però, bisognerà trovare qualcuno in grado di spendere tale cifra. Ecco perché si è iniziato a guardare anche in uno dei campionati più ricchi d’Europa: la Premier League. Il centravanti classe 1997 non disdegnerebbe un ritorno in patria ma allo stesso tempo spera di trovare un progetto tecnico convincente.

Secondo ’90min.com’, il club attualmente interessato a far tornare Abraham in Inghilterra, sembrerebbe essere l’Aston Villa. Società londinese che ha anche disputato un campionato tutto sommato niente male. In questo momento occupano infatti il settimo piazzamento. Peccato, però, che non sia valido per giocare in Europa.

Cosa che Abraham si augura vivamente. Un’altra delle grandi ambizioni del ventiseienne ex Chelsea, è anche quella di trovare regolarità con la nazionale. Cosa che la Roma non gli ha garantito. Un riavvicinamento in Premier League potrebbe perciò giovare anche sotto questo punto di vista.

L’ultima apparizione di Abraham con addosso la maglia dell’Inghilterra risale allo scorso novembre quando ha giocato per circa un’ora contro proprio l’Italia. Match di Nations League, giocato a Wolverhampton, terminato a reti inviolate. Lo score del classe 1997 in nazionale recita 11 apparizioni e 3 goal.

Mourinho valuta: cercasi nuovo attaccante

Mourinho non vuole perdere tempo e ha già iniziato a guardarsi intorno: i 40 milioni di Abraham più gli introiti dell’eventuali ingresso in Champions League, potrebbero permettere alla Roma di allestire una squadra all’altezza. Puntando molto sul centravanti di riferimento. Tra i sogni neanche troppo proibiti c’è Roberto Firmino. In scadenza di contratto e prossimo a dire addio al Liverpool.

In alternativa si guarda anche al calcio nostrano. Tra i profili maggiormente attenzionati, che cade a pennello in quanto ritorni in patria, non manca nemmeno il nome di Gianluca Scamacca. Accasatosi al West Ham ma anche lui deluso dall’avventura e con un occhio rivolto al ritorno in Serie A.