Chiesa via dalla Juve, lo prende un’altra Big: i dettagli

Assalto in vista per Federico Chiesa, pronto ad approdare nella big a sorpresa in estate: che offerta per la Juventus

Prosegue il periodo negativo della Juventus, che dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Inter, è ora da ben un mese a secco di vittorie in campionato. Una mancanza di successi che sta condizionando non poco la situazione in classifica della ‘Vecchia Signora’, che nonostante la revoca della squalifica dei 15 punti è ora ad appena 3 lunghezze sul quinto posto. La squadra di Allegri non è riuscita ad imporsi nemmeno nell’ultima sfida di Serie A contro il Bologna, conclusasi con un deludente 1-1 firmato Orsolini e Milik.

Tra i meno colpevoli per la mancata conquista dei 3 punti figura in primis Federico Chiesa, che nonostante il ruolo propriamente non suo di seconda punta, ha messo in mostra una buona prova dinamica e colma di spunti per i compagni. Obiettivo del classe ’97 è ora quello di tornare più decisivo che mai con la maglia della Juve, con la quale ha trovato appena una rete in seguito al recupero dalla rottura del crociato. Proprio l’ex Fiorentina in queste ultime ore è inoltre finito nel mirino di una big a sorpresa, pronta a fare sul serio per la sua acquisizione nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, Klopp punta Chiesa per il suo Liverpool : tifosi bianconeri gelati per la maxi offerta

Prelevato dalla Fiorentina nell’estate 2020, e riscattato per oltre 42 milioni di euro lo scorso anno, Federico Chiesa è di fatto uno dei gioielli più splendenti di questa Juventus. Un gioiello che però sta faticando a brillare in questa stagione, causa anche e soprattutto il complicato rientro in campo dopo la rottura del crociato che l’ha tenuto fermo ai box per quasi tutto il 2022.

Il classe ’97, seppur le incognite ancora legate alla sua condizione fisica, è comunque un profilo molto appetibile in ottica calciomercato. A testimoniare ciò vi è l’interesse pervenuto in queste ultime ore nei suoi confronti da parte del Liverpool. A riportarlo è ‘Teamtalk’, che afferma come Chiesa sia uno degli innesti maggiormente prediletti da Jurgen Klopp in vista della sessione estiva.

Il club inglese valuta il figlio d’arte circa 40 milioni di euro, con la Juventus che, viste le difficoltà economiche e il ruolo dell’esterno non più indispensabile tra le fila di Allegri, starebbe concretamente valutando la cessione. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Federico, che però avrebbe già preso di buon grado un possibile approdo in Premier League.